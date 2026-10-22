Produsele de igienă esenţiale ar putea fi scutite de TVA: ,,Absorbantele, scutecele și prezervativele nu sunt un lux şi nu ar trebui taxate ca atare”

Un proiect de lege care prevede eliminarea TVA pentru mai multe categorii de produse de igienă, printre care absorbantele, scutecele pentru copii, produsele destinate persoanelor cu incontinenţă urinară şi prezervativele, a fost depus în Parlament de deputatele neafiliate Dumitrița Albu și Aurora Tasica Simu (Uniunea Națională pentru Inovație și Tradiție).

„Igiena nu este un lux!” a scris Dumitriţa Albu într-un mesaj postat pe Facebook alături de un clip video în care detaliază demesul.

Deputata susţine, într-un comunicat de presă, că iniţiativa are la bază nevoi esenţiale ale populaţiei şi nu reprezintă o măsură cu miză electorală:

„Produsele de igienă esenţiale nu sunt un lux şi nu ar trebui taxate ca atare! Am depus, împreună cu colega mea, deputata Aurora Tasica Simu, un proiect de lege prin care propunem eliminarea TVA pentru absorbante şi alte produse de igienă menstruală, scutece pentru copii, produse destinate persoanelor care suferă de incontinenţă, precum şi prezervative”.

„O femeie nu alege să aibă nevoie de absorbante, părinţii nu pot renunţa la scutecele copiilor”

Parlamentara argumentează că aceste produse răspund unor nevoi de bază, care nu pot fi evitate de beneficiari.

„Am pornit de la o realitate simplă: o femeie nu alege să aibă nevoie de absorbante, părinţii nu pot renunţa la scutecele copiilor, iar persoanele care suferă de incontinenţă au nevoie de produse care le asigură igiena şi demnitatea. În acelaşi timp, prezervativele au un rol esenţial în prevenirea infecţiilor cu transmitere sexuală şi a sarcinilor nedorite”, se arată în comunicat.

Potrivit deputatei UNIT, propunerea este în concordanţă cu legislaţia europeană şi se bazează pe posibilităţile oferite statelor membre prin Directiva (UE) 2022/542, care permite aplicarea unor tratamente fiscale preferenţiale pentru anumite produse considerate esenţiale.

„Statul trebuie să caute soluţii pentru a reduce povara fiscală asupra produselor de care oamenii nu se pot lipsi”

Dumitriţa Albu susţine că măsura ar contribui la reducerea costurilor suportate de familii şi de persoanele vulnerabile.

„Într-o perioadă în care fiecare cheltuială contează, consider că statul trebuie să caute soluţii pentru a reduce povara fiscală asupra produselor de care oamenii nu se pot lipsi”, spune parlamentara.

Deputata îi cere Executivului abia instalat să sprijine iniţiativa legislativă:

„Noul Guvern are acum ocazia să emită un aviz favorabil acestei iniţiative şi să demonstreze că sprijinirea familiilor, sănătatea publică şi protejarea persoanelor vulnerabile nu trebuie să rămână doar promisiuni”.

Cum s-ar aplica facilitatea dacă proiectul va fi adoptat

Potrivit iniţiatorilor, facilitatea fiscală s-ar aplica direct la cumpărare, fără condiţii legate de venit, vârstă sau situaţia medicală a beneficiarului.

Dumitriţa Albu a insistat că măsura nu urmăreşte acordarea unor beneficii speciale, ci eliminarea unei taxe pentru produse considerate indispensabile:

„Nu cerem privilegii şi nu propunem ajutoare sociale. Propunem ca statul să nu mai perceapă TVA pentru produse care răspund unor nevoi fundamentale!”.

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