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„Orice contract să treacă pe la avocat. Prin lege”: Proiect depus în Parlament, criticat de un avocat cunoscut. ,,Îl scoate din joc pe contabilul care îți pregătește actele firmei”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 35 de minute

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„Orice contract să treacă pe la avocat. Prin lege”: Proiect depus în Parlament, criticat de un avocat cunoscut. ,,Îl scoate din joc pe contabilul care îți pregătește actele firmei”

Zece parlamentari, printre care și senatorii Daniel Fenechiu, vicepreședinte UNBR, și Robert Cazanciuc, fost ministru al Justiției, au depus în Parlament joi, 15 octombrie 2026, un proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, precum și pentru modificarea Codului civil. 

Petrecerea Divorțaților

Inițiativa de act normativ aduce garanții mai solide pentru secretul profesional, clarifică activitățile rezervate profesiei, delimitează consultanța juridică de informarea generală și instituie o procedură rapidă de intervenție împotriva serviciilor juridice neautorizate. 

De asemenea, proiectul permite avocatului să folosească nestingherit, în scop profesional telefonul mobil, laptopul și alte dispozitive electronice în locurile în care este chemat să reprezinte un client: instanță, parchet, centru de reținere și arestare, penitenciar etc, scrie Lumea Justiției.ro.

Proiectul depus în Parlament, criticat de un avocat cunoscut

Avocatul Alexandru Dimitriu, USR, critică proiectul de lege. El susține că acesta ar extinde excesiv sfera activităților rezervate avocaților și ar putea obliga persoanele fizice și firmele să apeleze la un avocat pentru o gamă foarte largă de documente. 

El dă ca exemple contractele de muncă, actele adiționale privind salariile, asigurările sau documentele unei societăți. Mai mult decât atât, el atrage atenția că nu a fost evaluat impactul financiar pe care asemenea obligații l-ar avea asupra cetățenilor și companiilor. 

Dimitriu afirmă că a refuzat să semneze inițiativa, deși este avocat, și precizează că USR a decis să nu susțină proiectul.

Mesajul integral publicat de avocatul Alexandru Dimitriu este următorul:

,,Orice contract să treacă pe la avocat. Prin lege. Mi s-a cerut s-o semnez și am refuzat, deși sunt avocat. USR a hotărât ca partid, încă de săptămâna trecută, să nu susțină proiectul. Nu e demn de profesia de avocat să obligi firmele și oamenii să ia ștampila de la avocat pentru fiecare hârtie din viața lor.

Dacă proiectul trece, ar ajunge să fie redactate de avocat angajarea, actul adițional pentru mărirea de salariu, asigurarea sau actele firmei, fără ca cineva să fi calculat cât i-ar costa asta pe oameni și pe firme.

Pe deasupra, lista lucrurilor pe care doar avocații au voie să le facă se lungește atât de mult încât îl scoate din joc pe contabilul care îți pregătește actele firmei. La fel pe inginerul ales arbitru într-o neînțelegere de pe un șantier, pe cei care îți recuperează banii de la un client rău-platnic și chiar pe fratele pe care l-ai lăsat să se îngrijească de testamentul tău.

Iar platformele online și aplicațiile cu inteligență artificială, unde tot mai mulți oameni își caută drepturile, ar putea fi oprite prin instanță în câteva zile, la cererea barourilor. Sunt în proiect și lucruri care ar putea fi benefice, dar prea multe erori grave, nedemne pentru profesia de avocat.

Și nu e prima aberație de felul ăsta. Acum nici două luni, a fost ridicată interdicția ca avocații care sunt și parlamentari să pună concluzii la judecătorii și tribunale și să ofere consultanță împotriva statului. Același stat pe care îl reprezintă prin mandatul lor. Monopolul n-a făcut niciodată o profesie mai respectată.”, este mesajul scris de avocatul menționat.

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