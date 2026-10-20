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Ora de iarnă 2026: Cum vor circula trenurile în noaptea în care România schimbă ceasul

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Ora de iarnă 2026: Cum vor circula trenurile în noaptea în care România schimbă ceasul

CFR Călători a anunțat cum se va desfășura circulația trenurilor în noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026, când România va trece la ora de iarnă. În noaptea respectivă, ora 04:00 va deveni ora 03:00, însă schimbarea orei nu va modifica mersul trenurilor aflat în vigoare.

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Potrivit companiei, trenurile de călători programate să plece din stațiile de formare după ora 04:00, ora de vară, vor circula conform orarului stabilit, raportat la ora oficială de iarnă.

Ce se întâmplă cu trenurile aflate deja în circulație?

Trenurile care vor fi în mers după ora 04:00, ora de vară, vor opri în stațiile prevăzute în program și vor staționa până la ora de plecare corespunzătoare noului orar, după trecerea la ora de iarnă. Garniturile care se vor afla aproape de stația finală își vor continua călătoria până la destinație.

În ceea ce privește trenurile internaționale, CFR Călători precizează că țările vecine României vor trece la ora de iarnă în aceeași zi, astfel că circulația între stațiile de frontieră se va desfășura conform Mersului Trenurilor în vigoare.

Unde pot verifica pasagerii programul trenurilor?

Pentru informații actualizate despre circulația trenurilor, călătorii pot apela numărul 021 9521 – INFO CFR sau pot solicita detalii de la personalul din stații. Numerele de telefon ale stațiilor CFR sunt disponibile pe site-ul companiei.

De asemenea, aplicația „Trenul Meu” permite verificarea informațiilor în timp real prin introducerea numărului trenului. Pasagerii pot consulta opririle, eventualele întârzieri, timpul de staționare în următoarea gară și ora estimată de sosire.

Informații suplimentare sunt disponibile și pe site-urile oficiale cfrcalatori.ro și cfr.ro.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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