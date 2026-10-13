Nodul rutier Cugir de pe Autostrada A1: 17 oferte depuse pentru proiectarea și execuția lucrărilor. Cel mai mare număr de oferte înregistrat la o licitație de infrastructură rutieră din ultimii ani
Nodul rutier Cugir de pe Autostrada A1: 17 oferte depuse pentru proiectarea și execuția lucrărilor. Cel mai mare număr de oferte înregistrat la o licitație de infrastructură rutieră din ultimii ani
Realizarea nodului rutier Cugir de pe Autostrada A1 pare tot mai aproape. Nici mai mult nici mai puțin de 17 oferte au fost depuse marți, 13 octombrie 2026, pentru proiectarea și realizarea lucrărilor, cel mai mare număr înregistrat la o licitație de infrastructură rutieră din ultimii ani.
,,Astăzi au fost depuse 17 oferte la licitația pentru proiectarea și execuția nodului rutier care va conecta zona Cugirului la Autostrada A1. Este cel mai mare număr de oferte înregistrat la o licitație de infrastructură rutieră din ultimii ani!”, a anunțat pe Facebook Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.
Urmează evaluarea ofertelor și desemnarea câștigătorului. După semnarea contractului, constructorul va avea la dispoziție 6 luni pentru proiectare și 12 luni pentru execuția lucrărilor.
,,Un nod rutier care va schimba semnificativ accesibilitatea zonei Cugirului, va reduce timpii de deplasare și va deschide noi oportunități de dezvoltare economică.
Cugirul are o tradiție industrială puternică și un potențial important de dezvoltare. O conexiune directă la autostradă poate însemna un avantaj major pentru companiile din zonă, pentru atragerea de noi investiții și pentru dezvoltarea capacităților industriale, inclusiv a fabricii de armament.
Infrastructura înseamnă mai mult decât kilometri de asfalt. Înseamnă acces mai bun, investiții și locuri de muncă pentru comunitățile locale”, a mai transmis Cosma.
,,Un număr atât de mare de ofertanți — printre care constructori de talia Strabag, Porr, Geiger, Bog’Art, Retter sau Con-A — arată interesul real al pieței pentru contractele CNAIR, chiar și pentru un obiectiv de dimensiuni medii”, a declarat și Cristian Pistol.
Ofertanții sunt:
1. Asocierea ANTREPRIZA DE REPARATII ȘI LUCRĂRI A R L CLUJ SA (lider) – STRABAG SRL
2. Asocierea BIRENDRA S.R.L. (lider) – CITADIN PREST S.A.
3. BOG’ART SRL
4. Asocierea CON-A OPERATIONS (lider) – CADSIL SRL
5. Asocierea CONCELEX (lider) – X-WAY INFRASTRUCTURE SRL
6. Asocierea DIFERIT AG SRL (lider) – VIAROM CONSTRUCT SRL
7. Asocierea DRUM ASFALT (lider) – DACIA FABER S.R.L. – D P CONSULT
8. Asocierea DRUMURI ȘI PODURI BANAT S.R.L. (lider) – SC EVO LINE CREATION SRL
9. Asocierea ELECTROGRUP SRL (lider) – FLOREA GRUP SRL – ROADS DESIGN SRL
10. Asocierea ELIS PAVAJE SRL (lider) – AUSTAL SRL – DIFFERENT ACTION SRL – TRAIECTORIA DREAPTA SRL
11. GEIGER TRANSILVANIA SRL
12. PORR CONSTRUCT SRL
13. Asocierea PRENIS SRL (lider) – EXPLAN SRL – CML.RO SRL
14. Asocierea FREYROM S.A. (lider) – PROCONS GROUP S.R.L.
15. RETTER Projectmanagement SRL
16. Asocierea TERRA BUILDING S.R.L. (lider) – ARTERA BLUE SRL – EVROPEISKI PATISHTA
17. Asocierea UNITIP GLOBAL SRL (lider) – INFRA EXPERT AD
Noul Nod Rutier va asigura accesul comunităților locale la infrastructura de mare viteză și va fi construit la sud de localitatea Șibot, la km 328+250 al autostrăzii A1.
Realizarea Nodului Rutier Cugir va avea un rol important în modernizarea și dezvoltarea rețelei de transport din zonă, aducând inclusiv noi oportunități economice.
Contractul, finanțat din fonduri europene nerambursabile, trebuie finalizat în 18 luni (6 luni proiectare și 12 luni execuție).
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