Moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul, aduse spre închinare la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia: Origini în Alba ale sfântului
Moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul, aduse spre închinare la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia: Origini în Alba ale sfântului
În perioada 20-22 octombrie 2026, la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, vor fi așezate spre închinare moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul, cu ocazia prăznuirii Sfinților Mărturisitor Transilvăneni.
Cinstit cu multă evlavie în data de 17 august a fiecărui an, Sfântul Gheorghe Pelerinul, originar din localitatea Șugag, județul Alba, a fost trecut în rândul sfinților în urmă cu mai bine de opt ani. Sfintele sale moaște vor fi aduse în Cetatea Marii Uniri cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.
Sfântul Gheorghe Pelerinul s-a născut în anul 1846, în Șugag, județul Alba, provenind dintr-o familie credincioasă. Încă din copilărie, s-a remarcat prin dragostea pentru rugăciune, post și smerenie, învățând Psaltirea pe de rost. La 24 de ani, s-a căsătorit cu Pelaghia, împreună cu care a avut cinci copii. Deși trăia în sărăcie, îi ajuta mereu pe cei nevoiași. În 1883, a plecat în pelerinaj la Ierusalim, unde a vizitat Locurile Sfinte, nevoindu-se apoi, timp de 40 de zile, în pustia Egiptului. A hotărât să umble toată viața desculț și cu capul descoperit, indiferent de anotimp.
În anul 1895, Sfântul Gheorghe Pelerinul s-a stabilit la Piatra Neamț, unde și-a dedicat viața rugăciunii neîncetate, postului și milosteniei. Permanent, împărțea pâine săracilor, mângâind pe cei aflați în suferință și oferind sfaturi duhovnicești. A dobândit desăvârșirea prin smerenie, credință neclintită, darul prorociei și minunile săvârșite prin rugăciune, fiind iubit de credincioși. Sfântul Gheorghe Pelerinul trecut la Domnul în anul 1916, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, fiind înmormântat în cimitirul municipiului Piatra Neamț.
În vara anului 1934, sfintele sale moaște au fost deshumate, fiind strămutate la Mănăstirea Văratec. Moș Gheorghe Pelerinul a fost trecut în rândul sfinților în data de 25 martie 2018, ceremonia solemnă de canonizare fiind oficiată la Catedrala mitropolitană din Iași. În luna august 2019, un fragment din cinstitele moaște ale Sfântului Gheorghe Pelerinul a fost oferit Eparhiei Alba Iuliei, prin bunăvoința Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Cinstitul odor a fost așezat spre închinare la biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Șugag.
sursa: Radio Reîntregirea
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