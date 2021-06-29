LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 584 de posturi disponibile în Aiud, Alba Iulia, Blaj, Câmpeni, Cugir și Sebeș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225882
AFRODITA MELIHATA SRL BRUTAR 5 0751364466
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
SC TRANSILVANIA SERVICII CLADIRI SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 2 0746083876
SGPI SECURITY FORCE SRL AGENT DE SECURITATE 5 0740600376
NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 2 0760265477
S.C. BOGDAN AUTOMOBILE SRL AGENT TRANSPORTURI 2 0756576754
ASOCIATIA MARIA REGINA PACII SI A UNITATII AGRICULTOR 2 0768004411
IPEC SA AMBALATOR MANUAL 30 0258814491
TRANSILVANIA NUTS SRL AMBALATOR MANUAL 4 0790229953
ASOCIATIA SFANTUL ANDREI BARABANT ASISTENT MEDICAL GENERALIST 2 0725589804
DENY LOOK BARMAN 1 0748182106
MARC LEDORCA SRL BARMAN 1 0745173392
MARC LEDORCA SRL BUCATAR 1 0745173392
AMYCARM FLEISCH S.R.L. CARMANGIER 1 0762831839
PROFI ROM FOOD SRL CASIER 3 0372568868
ALBANI FOREX SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 10 0744693292
PEMONT LENJERIE SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10 0744588699
GENERALI ROMANIA ASIGURARE REA CONSILIER VÂNZARI ASIGURARI 5 0731600549
IPEC SA ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0258814491
RO.DE.X FASHION SRL CROITOR-CONFECTIONER ÎMBRACAMINTE, DUPA COMANDA 3 0745136305
S.C. EMILIAN EXPRES SRL CURIER 4 0740939708
WIZARD WEB DESIGN SRL DESIGNER GRAFICA (STUDII MEDII) 1 0761572251
WIZARD WEB DESIGN SRL DESIGNER PAGINI WEB (STUDII MEDII) 1 0761572251
BRIEF POLLO&CAFFE S.R.L. DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 0728520630
ALBALACT SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0372609132
S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3 0735545122
IPEC SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 4 0258814491
SC APULUM SA ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0731489087
BRIEF POLLO&CAFFE S.R.L. FAIANTAR 1 0728520630
BRIEF POLLO&CAFFE S.R.L. FIERAR BETONIST 3 0728520630
S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL INGINER AUTOMATIST 1 0735545122
S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL INGINER ELECTROENERGETICA 1 0735545122
ALBALACT SA INGINER MECANIC 1 0372609132
IPEC SA INGINER MECANIC 4 0258814491
SC APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 1 0731489087
IPEC SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 40 0258814491
SC APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 30 0731489087
IPEC SA LABORANT CHIMIST 1 0258814491
UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 LABORANT ÎN ÎNVATAMÂNT 1 0258806276
FLOREA GRUP SRL LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE 1 0258842275
SC CUTEAN COMPANY SRL LACATUS MECANIC 1 0745106618
ALBALACT SA LACATUS MECANIC 2 0372609132
FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 1 0258811470
PROFI ROM FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0372568838
AMYCARM FLEISCH S.R.L. MACELAR 1 0762831839
TRANSILVANIA NUTS SRL MANIPULANT MARFURI 3 0790229953
FAREL DSL SRL MANIPULANT MARFURI 4 0748222030
SC APULUM SA MANIPULANT MARFURI 3 0731489087
RO.DE.X FASHION SRL MANIPULANT MARFURI 2 0745136305
SOLINA ROMANIA SRL MANIPULANT MARFURI 2 0733190507
SC AMIGO&INTERCOST SRL MANIPULANT MARFURI 1 0754041736
IPEC SA MARCATOR PIESE 20 0258814491
IMPRESA PIZZAROTTI & C & POMPONIO CONSTRUCȚII G.E.I.E. MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2 0258787101
A D STRUCTURI PREFABRICATE DIN MASINIST PENTRU PREFABRICATE DIN BETON SI BETON ARMAT 1 0258811470
ALBALACT SA MECANIC UTILAJ 1 0372609132
IPEC SA MECANIC UTILAJ 4 0258814491
ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 10 0744693292
SC FAIR PLAY IMPEX SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 10 0753257913
ALBALACT SA MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 9 0372609132
SOLINA ROMANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 2 0733190507
SEWS ROMANIA DEVA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 20 0258805112
ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 0744693292
S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0735545122
BALDO SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0742815823
SC DEKA STRUCTURI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 5 0258811470
BRIEF POLLO&CAFFE S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 0728520630
FLOREA GRUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 1 0258842275
ASOCIATIA MARIA REGINA PACII SI A UNITATII MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 10 0768004411
GLG TECNOSPARK SRL OPERATOR MONTAJ LINII AUTOMATE 1 0755035085
DENY LOOK OSPATAR (CHELNER) 1 0748182106
AGORA PAN SRL PATISER 1 0755513803
NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 2 0760265477
SC FAIR PLAY IMPEX SRL PONTATOR 2 0753257913
PROFI ROM FOOD SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 1 0372568838
SC APULUM SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 2 0731489087
S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. REPREZENTANT TEHNIC 1 0735545122
ASOCIATIA MARIA REGINA PACII SI A UNITATII SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 2 0768004411
FAREL DSL SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 3 0748222030
YASIN SIMSEK TRANS SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 0743455963
FAREL DSL SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3 0784822030
S.C. EMILIAN EXPRES SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0740939708
S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. SPECIALIST IN ACHIZITII 1 0735545122
ASOCIATIA MARIA REGINA PACII SI A UNITATII STIVUITORIST 2 0768004411
FAREL DSL SRL STIVUITORIST 1 0748222030
SC APULUM SA STRUNGAR UNIVERSAL 1 0731489087
SC CUTEAN COMPANY SRL SUDOR 1 0745106618
FLOREA GRUP SRL SUDOR 1 0258842275
ALBANI FOREX SRL SUDOR MANUAL CU FLACARA DE GAZE 10 0744693292
ALBANI FOREX SRL TAPITER 10 0744693292
PROFI ROM FOOD SRL VÂNZATOR 3 0372568868
ASOCIATIA MARIA REGINA PACII SI A UNITATII ZIDAR PIETRAR 3 0768004411
BRIEF POLLO&CAFFE S.R.L. ZIDAR PIETRAR 3 0728520630
BRIEF POLLO&CAFFE S.R.L. ZUGRAV 1 0728520630
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225883
S.C.D.V.V AUDITOR INTERN 1 0725225883
S.C.D.V.V CERCETATOR ÎN HORTICULTURA 2 0725225883
BOSCH AUTOMOTIVE SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 4 0258807805
I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2 0258711907
I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 2 0258711907
I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 2 0258711907
BOSCH AUTOMOTIVE SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 37 0258807805
BOSCH AUTOMOTIVE SRL INGINER ELECTROENERGETICA 3 0258807805
BOSCH AUTOMOTIVE SRL INGINER ELECTROMECANIC 5 0258807805
BOSCH AUTOMOTIVE SRL INGINER PRODUCTIE 5 0258807805
I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 2 0258711907
I.A.M.U. SA MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE 2 0258711907
I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5 0258711907
BOSCH AUTOMOTIVE SRL PLANIFICATOR/SPECIALIST PLAN SINTEZE 2 0258807805
I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 2 0258711907
I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 2 0258711907
I.A.M.U. SA STRUNGAR UNIVERSAL 2 0258711907
S.C.D.V.V TEHNICIAN AGRONOM – CERCETARE 1 0725225882
ALOFM Câmpeni – 0725 225 884
SC FAIR PLAY IMPEX SRL CONFECTIONER, PRELUCRATOR ÎN INDUSTRIA TEXTILA 10 0753257913
APUSENI WOODLAND SRL MENAJERA 1 0740778400
BIO REAL FOOD S.R.L. PREPARATOR CONSERVE, LEGUME SI FRUCTE 4 0788521726
ASOCIATIA CAR APUSENI CAMPENI CASIER 1 0745071275
SC UNICARM SRL LUCRATOR COMERCIAL 5 0751152343
APUSENI SKI BOOTS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0725225884
SC UNICARM SRL SEF DEPARTAMENT MARFURI ALIMENTARE/NEALIMENTARE 1 0751152343
AJOFM Alba – Punct de lucru Cugir – 0725 225 881
CUGIR SGPI SECURITY FORCE SRL AGENT DE SECURITATE 10 0740600376
CUGIR SIPIGFERM S.R.L. INGINER ZOOTEHNIST 2 0721861716
CUGIR SIPIGFERM S.R.L. ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 0721861716
CUGIR FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 1 0725225881
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225885
ALBA SEBEŞ HAŢEGAN METAL SRL LACATUS MECANIC 2 0745317046
ALBA SEBEŞ SECURED SR SRL AGENT DE SECURITATE 2 0740673500
ALBA SEBEŞ LOMEDAMY SECURITY S.R.L. AGENT DE SECURITATE 1 0745501398
ALBA SEBEŞ DONNA CONFEZIONI S.R.L. CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 4 0759011561
ALBA SEBEŞ PEHART TEC GRUP S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0757045021
ALBA SEBEŞ SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” S.A. ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE 1 0258806442
ALBA SEBEŞ HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. INGINER AUTOMATIST 1 0722100970
ALBA SEBEŞ SC APULUM SA LACATUS MECANIC 5 0731489087
ALBA SEBEŞ HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. MACARAGIU 3 0722100970
ALBA SEBEŞ DONNA CONFEZIONI S.R.L. MAISTRU ÎN INDUSTRIILE TEXTILA, PIELARIE 1 0759011561
ALBA SEBEŞ SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” S.A. MASINIST LA INSTALATIILE DE TURBINE HIDRAULICE 1 0258806442
ALBA SEBEŞ HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. MASINIST LA LINII AUTOMATE ASCHIETOARE 2 0722100970
ALBA SEBEŞ HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. MECANIC AUTO 2 0722100970
ALBA SEBEŞ CARESTA BAGS SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 0725225885
ALBA SEBEŞ HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 15 0722100970
ALBA SEBEŞ HAŢEGAN METAL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0745317046
ALBA SEBEŞ TONY&HOSSAIN WORKFORCES SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 5 0732866986
ALBA SEBEŞ VERO MOL CAFFE S.R.L. OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0725392759
ALBA SEBEŞ PEHART TEC GRUP S.A. OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 1 0757045021
ALBA SEBEŞ DOZA DE SĂNĂTATE FORTE S.R.L. OPERATOR VÂNZARI PRIN TELEFON 5 0749775281
ALBA SEBEŞ GEORGE & MERI SRL PATISER 1 0742227501
ALBA SEBEŞ HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. STIVUITORIST 2 0722100970
ALBA SEBEŞ PEHART TEC GRUP S.A. STIVUITORIST 1 0757045021
ALBA SEBEŞ HAŢEGAN METAL SRL SUDOR 2 0745317046
ALBA SEBEŞ ALBANI FOREX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 10 0744693292
ALBA SEBEŞ HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. TEHNICIAN PLANIFICARE/URMARIRE SINTEZE 1 0722100970