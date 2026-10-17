Live Video | Unirea Sântana – CIL Blaj: Duel cu miză la vârf în Liga 3. Cine se va impune?

Unirea Sântana – CIL Blaj: Duel cu miză la vârf în Liga 3. Cine se va impune?

Unirea Sântana (locul 4, 15 puncte) și CIL Blaj (locul 2, 17 puncte) sunt protagoniste într-o confruntare interesantă, un duel la vârf în Seria 7 a Ligii 3, fiind două formații care au demonstrat că pot pune probleme adversarilor.

Partida, care contează pentru etapa a noua, este programată sâmbătă, 17 octombrie 2026, de la ora 15.00, pe Stadionul „Unirea” din Sântana.

Meciul este transmis în format LIVE VIDEO pe You Tube / Primăria Municipiului Blaj.

Gazdele au arătat în întâlnirile directe că pot fi periculoase, impunându-se cu 2-0 în returul sezonului precedent, după ce blăjenii câștigaseră în tur cu 2-1.

CIL Blaj vine cu ambiția de a-și valorifica potențialul și de a obține un rezultat pozitiv, mizând pe organizare și eficiență în fața porții. De cealaltă parte, Unirea Sântana va încerca să profite de avantajul terenului propriu și să își impună ritmul încă din primele minute.

Se anunță astfel o partidă echilibrată, în care concentrarea defensivă și inspirația în momentele decisive ar putea face diferența.

Unirea Sântana: Grec – Felea, Pașca, Giosu, T. Vlad, A. Iuga, Ancateu, Haloș, Jinga, Nica, C. Rus / cpt. RezRotarerve: Gîrlea-Domondi – Cisse, D. Burcă, Petruț, Al. Nistor, Melniciuc, Ugwu, Rotar, Budihală. Antrenor principal Adrian Abrudean

CIL Blaj: Păduraru – Vodă, Al. Radu, Băican, Jica, Beza, Lungar, Gallini, Crivac, Gâțan, Blănaru / cpt. Rezerve: R. Damian – Tineiu, S. Bran, R. Pîntea, Macarie, Căt. Pîntea, Cîșlariu-Câmpean, Micu-Cristea, Vereșmortean. Antrenor principal Daniel Tătar

Arbitri Căt. Flonta, D. Revnic, B. Stoica; rezervă M. Șerban (toți din Cluj). Observatori C. Danșa (Satu Mare), L. Hotico (Timiș)

sursa foto: Szilágyi Péter (arhivă)

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