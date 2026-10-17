Sport

Live Video | Unirea Sântana – CIL Blaj: Duel cu miză la vârf în Liga 3. Cine se va impune?

Ioana Oprean

Publicat

acum 43 de minute

în

De

Unirea Sântana – CIL Blaj: Duel cu miză la vârf în Liga 3. Cine se va impune?

Unirea Sântana (locul 4, 15 puncte) și CIL Blaj (locul 2, 17 puncte) sunt protagoniste într-o confruntare interesantă, un duel la vârf în Seria 7 a Ligii 3, fiind două formații care au demonstrat că pot pune probleme adversarilor.

Petrecerea Divorțaților

Partida, care contează pentru etapa a noua, este programată sâmbătă, 17 octombrie 2026, de la ora 15.00, pe Stadionul „Unirea” din Sântana.

Meciul este transmis în format LIVE VIDEO pe You Tube / Primăria Municipiului Blaj.

Gazdele au arătat în întâlnirile directe că pot fi periculoase, impunându-se cu 2-0 în returul sezonului precedent, după ce blăjenii câștigaseră în tur cu 2-1.

CIL Blaj vine cu ambiția de a-și valorifica potențialul și de a obține un rezultat pozitiv, mizând pe organizare și eficiență în fața porții. De cealaltă parte, Unirea Sântana va încerca să profite de avantajul terenului propriu și să își impună ritmul încă din primele minute.

Se anunță astfel o partidă echilibrată, în care concentrarea defensivă și inspirația în momentele decisive ar putea face diferența.

Unirea Sântana: Grec – Felea, Pașca, Giosu, T. Vlad, A. Iuga, Ancateu, Haloș, Jinga, Nica, C. Rus / cpt. RezRotarerve: Gîrlea-Domondi – Cisse, D. Burcă, Petruț, Al. Nistor, Melniciuc, Ugwu, Rotar, Budihală. Antrenor principal Adrian Abrudean

CIL Blaj: Păduraru – Vodă, Al. Radu, Băican, Jica, Beza, Lungar, Gallini, Crivac, Gâțan, Blănaru / cpt. Rezerve: R. Damian – Tineiu, S. Bran, R. Pîntea, Macarie, Căt. Pîntea, Cîșlariu-Câmpean, Micu-Cristea, Vereșmortean. Antrenor principal Daniel Tătar

Arbitri Căt. Flonta, D. Revnic, B. Stoica; rezervă M. Șerban (toți din Cluj). Observatori C. Danșa (Satu Mare), L. Hotico (Timiș)

sursa foto: Szilágyi Péter (arhivă)

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Live Video | Progresul Pecica – Metalurgistul Cugir în Liga 3: „Roș-albaștrii” cugireni, în căutarea redresării

Ioana Oprean

Publicat

acum 33 de minute

în

17 octombrie 2026

De

Progresul Pecica – Metalurgistul Cugir în Liga 3: „Roș-albaștrii” cugireni, în căutarea redresării Progresul Pecica și Metalurgistul Cugir se întâlnesc sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 15:00, pe stadionul „Progresul”, într-o partidă din etapa a 9-a a Seriei 7 din Liga a 3-a. Gazdele, aflate pe locul 8, cu 10 puncte, mizează pe avantajul terenului […]

Citește mai mult

Sport

Video | Albaiulianul Nicolae Stanciu, o nouă zi de grație în China: Ce a reușit în meciul cu Shenzhen Xinpengcheng

Ioana Oprean

Publicat

acum 47 de minute

în

17 octombrie 2026

De

Albaiulianul Nicolae Stanciu, o nouă zi de grație în China: Ce a reușit în meciul cu Shenzhen Xinpengcheng O nouă zi de grație în China, sâmbătă, 17 octombrie 2026, pentru fotbalistul albaiulian Nicolae Stanciu. „Căpitanul” lui Dalian Yingbo a deblocat rapid tabela în partida de pe teren propriu cu Shenzhen Xinpengcheng. Nicolae Stanciu a punctat […]

Citește mai mult

Sport

Liga 3 | CS Universitar Alba Iulia – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 0-2 (0-0): „Dubla” lui Ardel a făcut diferența

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 22 de ore

în

16 octombrie 2026

De

Liga 3 | CS Universitar Alba Iulia – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 0-2 (0-0): „Dubla” lui Ardel a făcut diferența CS Universitar din Alba Iulia nu a reușit vineri, 16 octombrie 2026, să obțină niciun punct în duelul de pe teren propriu cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii, din etapa a noua din Seria […]

Citește mai mult