Curier Județean

Foto | Incendiu pe o stradă din Alba Iulia: Un autoturism a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii

Bogdan Ilea

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Incendiu pe o stradă din Alba Iulia: Un autoturism a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii

Pompierii din Alba Iulia intervin sâmbătă, 17 octombrie 2026, pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe o stradă din municipiu. Potrivit primelor informații este vorba despre un autoturism care a fost cuprins de flăcări.

Petrecerea Divorțaților

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism în mun. Alba Iulia, str. Toporasilor.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă.

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