Foto | Incendiu pe o stradă din Alba Iulia: Un autoturism a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii

Incendiu pe o stradă din Alba Iulia: Un autoturism a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii

Pompierii din Alba Iulia intervin sâmbătă, 17 octombrie 2026, pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe o stradă din municipiu. Potrivit primelor informații este vorba despre un autoturism care a fost cuprins de flăcări.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism în mun. Alba Iulia, str. Toporasilor.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă.

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