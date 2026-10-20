FOTO | Polițiștii din Alba, alături de preșcolari și elevi din județ, în cadrul programelor ,,Școala Altfel” și ,,Săptămâna Verde”. Copiii au învățat reguli rutiere, cum să prevină bullying-ul și violența

Polițiștii din Alba, alături de preșcolari și elevi din județ, în cadrul programelor ,,Școala Altfel” și ,,Săptămâna Verde”. Copiii au învățat reguli rutiere, cum să prevină bullying-ul și violența

Polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au desfășurat marți, 19 octombrie 2026, mai multe activități educativ-preventive în unități de învățământ din județ, în contextul derulării programelor educaționale ,,Școala Altfel” și ,,Săptămâna Verde”.

În cadrul activităților desfășurate, în contextul ,,Concepției Poliției Române pentru Educație Rutieră 2026”, polițiștii Serviciului Rutier Alba au organizat activități de educație rutieră la mai multe unități de învățământ din județ, la care au participat peste 250 de preșcolari, elevi și cadre didactice.

Astfel, polițiștii le-au prezentat copiilor regulile privind traversarea corectă a drumului, importanța purtării centurii de siguranță și aspecte privind circulația pietonilor și semnificația indicatoarelor și a semnalizării rutiere.

De asemenea, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurală Sebeș, împreună cu cei ai Biroului Rutier Sebeș, au desfășurat activități de educație rutieră la unități de învățământ din localitățile Șpring, Cunța și Drașov, la care au participat peste 80 de elevi și cadre didactice.

Tot ieri, 19 octombrie 2026, polițiștii Biroului Siguranță Școlară și cei ai Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, împreună cu polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, au desfășurat o activitate preventivă la Grădinița cu Program Prelungit nr.12 din municipiul Alba Iulia, la care au participat peste 200 de preșcolari.

În cadrul activităților, discuțiile au vizat siguranța rutieră, comportamentul pe care ar trebui să-l adopte în interacțiunea cu persoane necunoscute, siguranța online și prevenirea bullyingului și a violenței.

Activitățile au beneficiat de sprijinul Compartimentului Canin din cadrul Serviciului Criminalistic.

Polițiștii răspund tuturor solicitărilor formulate de cadrele didactice care doresc ca elevii să participe la o lecție cu tematică preventivă.

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