Curier Județean

FOTO | Polițiștii din Alba, alături de preșcolari și elevi din județ, în cadrul programelor ,,Școala Altfel” și ,,Săptămâna Verde”. Copiii au învățat reguli rutiere, cum să prevină bullying-ul și violența

Ioana Oprean

Publicat

acum 36 de minute

în

De

Polițiștii din Alba, alături de preșcolari și elevi din județ, în cadrul programelor ,,Școala Altfel” și ,,Săptămâna Verde”. Copiii au învățat reguli rutiere, cum să prevină bullying-ul și violența

Polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au desfășurat marți, 19 octombrie 2026, mai multe activități educativ-preventive în unități de învățământ din județ, în contextul derulării programelor educaționale ,,Școala Altfel” și ,,Săptămâna Verde”.

Petrecerea Divorțaților

În cadrul activităților desfășurate, în contextul ,,Concepției Poliției Române pentru Educație Rutieră 2026”, polițiștii Serviciului Rutier Alba au organizat activități de educație rutieră la mai multe unități de învățământ din județ, la care au participat peste 250 de preșcolari, elevi și cadre didactice.

Astfel, polițiștii le-au prezentat copiilor regulile privind traversarea corectă a drumului, importanța purtării centurii de siguranță și aspecte privind circulația pietonilor și semnificația indicatoarelor și a semnalizării rutiere.

De asemenea, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurală Sebeș, împreună cu cei ai Biroului Rutier Sebeș, au desfășurat activități de educație rutieră la unități de învățământ din localitățile Șpring, Cunța și Drașov, la care au participat peste 80 de elevi și cadre didactice.

Tot ieri, 19 octombrie 2026, polițiștii Biroului Siguranță Școlară și cei ai Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, împreună cu polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, au desfășurat o activitate preventivă la Grădinița cu Program Prelungit nr.12 din municipiul Alba Iulia, la care au participat peste 200 de preșcolari.

În cadrul activităților, discuțiile au vizat siguranța rutieră, comportamentul pe care ar trebui să-l adopte în interacțiunea cu persoane necunoscute, siguranța online și prevenirea bullyingului și a violenței.

Activitățile au beneficiat de sprijinul Compartimentului Canin din cadrul Serviciului Criminalistic.

Polițiștii răspund tuturor solicitărilor formulate de cadrele didactice care doresc ca elevii să participe la o lecție cu tematică preventivă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Video | Alba Iulia, în prima linie a recunoștinței: Ștafeta Veteranilor Invictus 2026 a adus în Cetate mesajul eroilor și al sacrificiului

Ioana Oprean

Publicat

acum 51 de minute

în

20 octombrie 2026

De

Alba Iulia, în prima linie a recunoștinței: Ștafeta Veteranilor Invictus 2026 a adus în Cetate mesajul eroilor și al sacrificiului Ștafeta Veteranilor Invictus 2026 a ajuns, mar’i, 20 octombrie 2026, la Alba Iulia, purtând un mesaj care depășește granițele unei manifestări sportive: recunoștință pentru eroii României, respect pentru veteranii de război și solidaritate cu militarii […]

Citește mai mult

Curier Județean

Concurs directori școli 2026: Ce note au obținut candidații din Alba la proba scrisă

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

20 octombrie 2026

De

Concurs directori școli 2026: Ce note au obținut candidații din Alba la proba scrisă Aproape toți candidații prezenți la proba scrisă pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Alba au obținut calificativul „PROMOVAT”. Rezultatele inițiale au fost afișate de Inspectoratul Școlar Județean Alba în […]

Citește mai mult

Curier Județean

Incendiu în Alba Iulia: Arde acoperișul unei hale pe strada Ampoița

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

20 octombrie 2026

De

Incendiu în Alba Iulia: Arde acoperișul unei hale pe strada Ampoița Un incendiu a izbucnit marți, în jurul orei 14.30, la acoperișul unei hale de pe strada Ampoița din Alba Iulia. Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea incendiului izbucnit în municipiul Alba Iulia, pe strada Ampoița. Este vorba despre un incendiu ce se […]

Citește mai mult