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Foto | O mașină de Poliție a rămas blocată în betonul proaspăt turnat pe o șosea din Brașov. Reacția polițiștilor: ,,Oricine poate greși”

Bogdan Ilea

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O mașină de Poliție a rămas blocată în betonul proaspăt turnat pe o șosea din Brașov. Reacția polițiștilor: ,,Oricine poate greși” 

O autospecială de Poliție aflată în misiune a rămas blocată în betonul proaspăt turnat pe o șosea din Brașov. Polițiștii au explicat ulterior, printr-un comunicat de presă, cum s-a produs incidentul.

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,,Oricine poate greși”, au transmis ei.

Incidentul s-a produs în weekend. Potrivit polițiștilor, mașina se afla într-o misiune și a încercat să ocolească o coloană formată pe DN13, conform Observator.

„Unul dintre colegii noștri, aflat într-un echipaj care se deplasa în sprijinul polițiștilor prezenți la un grav accident de circulație produs pe DN13, în urma căruia, din nefericire, o persoană și-a pierdut viața, a fost protagonistul imaginii de mai jos. Pe traseul parcurs, circulația era restricționată și pe calea de rulare se formase o lungă coloană de autovehicule aflată în așteptare, așa că a încercat să găsească o variantă pentru a ajunge cât mai repede la locul intervenției. Doar că traseul ales i-a rezervat o surpriză mai puțin plăcută. Betonul era proaspăt turnat și acest lucru a făcut ca autospeciala să rămână blocată pentru câteva minute”, au transmis polițiștii, conform unui comunicat de presă preluat de jurnaliștii brașoveni.

Situația a fost remediată repede, autospeciala nu a suferit avarii, iar echipajul și-a continuat misiunea, au mai transmis polițiștii care au tras și o concluzie.

„Am spus-o mereu că oricine poate greși. Important este ce învățăm dintr-o greșeală și cum alegem să mergem mai departe. Iar acest principiu se aplică și atunci când vorbim despre noi. (…) Acum, dincolo de imaginile care pot stârni zâmbete, există și acest context care merită cunoscut. Polițistul se îndrepta către o intervenție la un accident grav, unde fiecare minut contează și unde o altă coloană de vehicule aștepta să se reia traficul. Asta nu înseamnă că alegerea a fost cea mai bună, ci doar că, uneori, dorința de a ajunge cât mai repede acolo unde este nevoie poate conduce și la decizii mai puțin inspirate. Nu toate intervențiile decurg conform planului și nu fiecare decizie pe care o luăm sub presiunea momentului se dovedește a fi cea mai potrivită, însă este important să învățăm din astfel de situații și să nu uităm că, în ciuda intențiilor bune, putem greși”, au mai transmis polițiștii brașoveni.

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