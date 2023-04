FOTO: CSU Alba Iulia – CS Ocna Mureș 4-1 | Victorie categorică pentru CSU

CSM Unirea Alba Iulia a dat marea lovitură la Cugir, în derby „de Alba”, stopând speranțele conjudețenilor de la Metalurgistul pentru a urca locul secund, ce asigură prezența la barajul de promovare. “Roș-albaștrii” erau cu un moral excelent după ce au învins contracandidata din Ungheni, dar au pierdut un duel al orgoliilor, tocmai când aveau cea mai mare nevoie de puncte.

O victorie de justețe a vizitatorilor, mult mai lucizi și pragmatici, ajungând la un punct în ierarhie în spatele rivalei, care a plătit tribut problemelor de lot (Vitinha – accidentat, improvizații în flancul stâng; Șaucă – nerefăcut. În plus, soarta jocului s-a stabilit la mjlocul actului secund, când în 6 minute cugirenii au primit două lovituri năucitoare (golul lui Mâlnă și eliminarea stupidă a lui Haj)

Este prima victorie sub Drăgana a Unirii Alba Iulia, de la revenirea în Liga 3, în 2016!!!

“Alb-negrii” au avut nervii tari într-o partidă nervoasă, una cu 15 avertismente (7 gazdele, 8 oaspeții și un cartonaș roșu (Haj, 65 – două galbene a încasat ex-uniristul, intrat la pauză, în doar 7 minute) și au marcat în două rânduri în actul secund, profitând și de superioritatea numerică (putea fi și 3-1 la ocazia lui V. Domșa, 65; dar și 2-2 în minutul 81, când Raț a intervenit la ocaziile lui Cîrloanță și P. Păcurar în aceași fază). Albaiulienii au câștigat în premieră în play-off, punând punct unei perioade critice, de 5 jocuri, în care au acumulat un singur punct, iar acum au „finala” de miercuri, de pe „Cetate”, cu Unirea Ungheni.

*0-1, MIN. 22: AGBOMONYI marchează în poarta goală, după ce a driblat portarul, la o neispirată pasă înapoi trimisă de S. Itu din flancul drept

*1-1, MIN. 41: DOHOTARIU a restabilt egalitatea, cu capul, la un corner de pe dreapta P. Păcurar

*1-2, MIN. 59: MÂLNĂ, din 8 metri, trimite în dreapta portarului, la un balon disputat de Fetița și Vlădia

*1-3, MIN. 83: P. CODREA marchează primul său gol în Liga 3, contra formației din orașul natal, din apropiere, la un corner

*Lucian Itu: „Acel cartonaș roșu, ne-a turnat plumb în picioare”

„Este un eșec dureros. Am început foarte prost și nu înțeleg de ce, adversarii au avut ocazii, noi mereu am pierdut duelurile, dar cu toate acestea a fost egal la pauză. Nu credeam că nu vom întoarce rezultatul, însă a venit acel cartonaș roșu, care ne-a pus plumb în picioare. Și așa am avut ocazii să egalăm. Asta este fotbal, se întâmplă. Șanse teoretice mai sunt și atât timp cât mai sunt ne gândim la baraj‘, a spus Lucian Itu.

*Marcel Rusu: „După cum am jucat, rezultatul este unul firesc”

„După jocul prestat de noi, rezultatul este unul firesc, ba mai mult am avut și alte ocazii de a marca, de a majora avantajul. Am avut în plus dorința de a câștiga și așa am reușit prima victorie din play off. Nu ne interesează adversarii, că i-am încurcat pe Metalurgistul, ne interesează doar jocul nostru. Trebuie să gestionăm bine această perioadă întrucât avem etapă intermediară. Cât mai sunt șanse matematice, ne gândim la ocuparea locului secund„, a precizat Marcel Rusu.

Gazdele au rămas în inferioritate numerică, după ce fostul unirist Haj, intrat la pauză, a primit două avertismente în 7 minute, fiind eliminat în minutul 65. Ocazie mare V. Domșa (65) – scăpat singur, lobează pe lângă poartă. Dohotariu (75), reluare cu capul peste din 8 metri. dublă intervenție Raț la ocaziile lui Cîrloanță și P. Păcurar, în aceeași fază (81). Cîrloanță (90+1) – șut din întoarcere, peste bară. Același jucător a reluat cu capul peste poartă (90+4)

La pauză, gazdele fac două înlocuiri, iar Udrea joacă fundaș stânga, în lipsă de alte soluții. Boldea (49) – șut peste de la 18 metri, replica venind de la reluarea cu capul a lui I. Grozav peste

Vizitatorii încep fulminant, având trei oportunități în primele 3 minute, cea mai mare fiind irosită de Agbomonyi (2) – scăpat singur, blocat de Perjeriu. „Liberă” I. Grozav de la 20 de metri, peste tranversală. Cocan (38), scăpat singur, nu mai are suflu să depășească un ultim apărător

Puțini spectatori la acest derby, în jur de 300. La gazde lipsește din formula de start căpitanul Șaucă, banderola fiind preluată de albaiulianul P. Păcurar. Vizitatorii au schimbat iar jumătate de echipă, fiind titulari Circov (în premieră, în această primăvară), Harangozo, Mâlnă, Fetița și Agbomonyi, respectiv fiind rezerve Bârdea, E. Codrea (prima dată în primăvară), C. Cristea, Madangi și Roșu.

A fost a 4-a confruntare “face to face” din actualul sezon (ultima, în 13 mai, la Alba Iulia), în precedentele înregistrându-se câte o victorie de fiecare parte (în ambele cazuri s-au impus gazdele, 3-1 în octombrie, la Alba Iulia; 2-0, la Cugir, în ultima etapă a sezonului regular, în 25 martie), consemnându-se și o remiză (1-1, pe “Cetate” la precedenta întâlnire, în 8 aprilie).

Echipe de start:

Metalurgistul: Perjeriu – Dohotariu, S. Itu (46, Haj), Vlădia, M. Neagu (46, Udrea) – Cocan, Boldea, P. Păcurar/ cpt., Tîrla (67, Bura) – Selagea (75, Cîrloanță), M. Domșa (67, Șaucă); rezerve Csapo, L. Itu, D. Androne, Șuteu. Antrenor Lucian Itu

CSM Unirea: Raț – Harangozo, P. Codrea, I. Grozav, Circov (67, Roșu) – Benkirat, Mâlnă (75, Sebaș) – Indrei, Fetița/ cpt (75, C. Cristea), V. Domșa (67, E. Codrea) – Agbomonyi (67, Madangi); rezerve Iovicin, Bârdea, Dehelean, Bordonano. Antrenor Marcel Rusu.

Arbitri L. Diaconu, I. Pușcașu, Ana Pușcașu (toți Iași) Observatori E. Roșu (București), T. Biriș (Hunedoara)

Avertismente: Tîrla (45), Haj (58, 65), Bura (67), Dohotariu (71), Cocan (84), P. Păcurar (90+4)/ Agbomonyi (36), Circov (45+1), I. Grozav (56), Harangozo (64), Fetița (71) , Madangi (73), E. Codrea (81), Roșu (90+2) *Cartonaș roșu: Haj (65)