Curier Județean

Foto | Bărbat de 47 de ani, reținut și adus la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba după ce a băgat un câine într-un sac și l-a aruncat într-un râu

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Bărbat de 47 de ani, reținut și adus la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba după ce a băgat un câine într-un sac și l-a aruncat într-un râu

Un bărbat de 47 de ani, din localitatea Sadu, județul Sibiu, a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba, după ce ar fi băgat un câine de aproximativ 3–4 luni într-un sac, l-ar fi legat cu sârmă și l-ar fi aruncat de pe un pod în râul Sadu. 

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Animalul a fost găsit la timp de mai multe persoane, care au alertat autoritățile.

Potrivit IPJ Sibiu, un bărbat în vârstă de 47 de ani din localitatea Sadu, a fost reținut astăzi de polițiștii de la protecția animalelor, fiind cercetat sub aspectul săvârșirii de schingiuirea animalelor. 

În fapt, în data de 17 octombrie a.c., în jurul orei 09:10, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Sadu au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că în râul Sadu, pe raza localității Sadu, a fost găsit un sac legat cu sârmă, în interiorul căruia se afla un câine.

La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu – Biroul pentru Protecția Animalelor.

Pe malul râului Sadu, polițiștii au identificat un exemplar canin, de rasă comună, în vârstă de aproximativ 3–4 luni, de sex feminin. Totodată, a fost identificat un sac de rafie, de culoare albă, în care animalul fusese găsit de persoanele care au sesizat poliția.

Din cercetările efectuate polițiștii au stabilit faptul că, la data de 17 octombrie a.c., în jurul orei 08:00, un bărbat ar fi introdus câinele în sac, l-ar fi legat și l-ar fi aruncat de pe podul situat peste râul Sadu.

Din fericire, câinele a fost descoperit de persoanele care au alertat autoritățile.

Din verificările efectuate a rezultat că animalul nu avea stăpân.

Având în vedere situația de pericol în care se afla, a fost emis un ordin de plasare a animalului în adăpost, iar animalul a fost încredințat, cu titlu gratuit, unei asociații pentru protecția animalelor.

În cauză, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Sibiu s-au sesizat din oficiu și au demarat cercetările pentru săvârșirea infracțiunii de schingiuirea animalelor, faptă prevăzută de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 205/2004, republicată, privind protecția animalelor.

În baza probatoriului administrat, față de bărbatul în cauză a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere si Arestare Preventivă Alba.

Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Sibiu, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

Precizăm că, pe parcursul întregului proces penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

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