Foto | Bărbat de 47 de ani, reținut și adus la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba după ce a băgat un câine într-un sac și l-a aruncat într-un râu
Bărbat de 47 de ani, reținut și adus la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba după ce a băgat un câine într-un sac și l-a aruncat într-un râu
Un bărbat de 47 de ani, din localitatea Sadu, județul Sibiu, a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba, după ce ar fi băgat un câine de aproximativ 3–4 luni într-un sac, l-ar fi legat cu sârmă și l-ar fi aruncat de pe un pod în râul Sadu.
Animalul a fost găsit la timp de mai multe persoane, care au alertat autoritățile.
Potrivit IPJ Sibiu, un bărbat în vârstă de 47 de ani din localitatea Sadu, a fost reținut astăzi de polițiștii de la protecția animalelor, fiind cercetat sub aspectul săvârșirii de schingiuirea animalelor.
În fapt, în data de 17 octombrie a.c., în jurul orei 09:10, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Sadu au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că în râul Sadu, pe raza localității Sadu, a fost găsit un sac legat cu sârmă, în interiorul căruia se afla un câine.
La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu – Biroul pentru Protecția Animalelor.
Pe malul râului Sadu, polițiștii au identificat un exemplar canin, de rasă comună, în vârstă de aproximativ 3–4 luni, de sex feminin. Totodată, a fost identificat un sac de rafie, de culoare albă, în care animalul fusese găsit de persoanele care au sesizat poliția.
Din cercetările efectuate polițiștii au stabilit faptul că, la data de 17 octombrie a.c., în jurul orei 08:00, un bărbat ar fi introdus câinele în sac, l-ar fi legat și l-ar fi aruncat de pe podul situat peste râul Sadu.
Din fericire, câinele a fost descoperit de persoanele care au alertat autoritățile.
Din verificările efectuate a rezultat că animalul nu avea stăpân.
Având în vedere situația de pericol în care se afla, a fost emis un ordin de plasare a animalului în adăpost, iar animalul a fost încredințat, cu titlu gratuit, unei asociații pentru protecția animalelor.
În cauză, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Sibiu s-au sesizat din oficiu și au demarat cercetările pentru săvârșirea infracțiunii de schingiuirea animalelor, faptă prevăzută de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 205/2004, republicată, privind protecția animalelor.
În baza probatoriului administrat, față de bărbatul în cauză a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere si Arestare Preventivă Alba.
Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Sibiu, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.
Precizăm că, pe parcursul întregului proces penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
18 octombrie | Prețurile la benzină și motorină în Alba Iulia: Cât costă carburanții astăzi. Benzina s-a ieftinit ușor
Prețurile la benzină și motorină în Alba Iulia: Cât costă carburanții astăzi. Benzina s-a ieftinit ușor Șoferii din Alba Iulia găsesc, duminică, 18 octombrie 2026, prețuri ușor mai mici la benzină, după ce mai multe lanțuri mari de benzinării au redus tarifele cu până la 5 bani pe litru. Prețurile carburanților diferă însă de la […]
16-17 octombrie 2026 | Inspectorii ISU Alba, controale inopinate restaurante, cluburi și baruri: Amendă de 20.000 de lei și 3 nereguli constatate
Inspectorii ISU Alba, controale inopinate restaurante, cluburi și baruri: Amendă de 20.000 de lei și 3 nereguli constatate Acțiunile de control pe linia apărării împotriva incendiilor și prevenirii situațiilor de urgență au fost continuat de inspectorii ISU Alba. Potrivit instituției, în continuarea măsurilor dispuse pentru reducerea sau eliminarea riscurilor de producere a situațiilor de urgență […]
Bărbat de 50 de ani, din Berghin, reținut după ce s-ar fi apropiat la mai puțin de 100 de metri față de fosta parteneră. A încălcat măsurile prevăzute de ordinul de protecție
Bărbat de 50 de ani, din Berghin, reținut după ce s-ar fi apropiat la mai puțin de 100 de metri față de fosta parteneră. A încălcat măsurile prevăzute de ordinul de protecție Un bărbat de 50 de ani, din comuna Berghin, a fost reținut pentru 24 de ore, după ce ar fi încălcat ordinul de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ora de iarnă 2026: Când se dau ceasurile înapoi. În ce noapte se schimbă ora în România
Ora de iarnă 2026: Când se dau ceasurile înapoi. În ce noapte se schimbă ora în România România va trece...
Foto | Accident mortal pe un drum județean: Un tânăr de 25 de ani și-a pierdut viața după ce a lovit un stâlp de electricitate
Accident mortal pe un drum județean: Un tânăr de 25 de ani și-a pierdut viața după ce a lovit un...
Știrea Zilei
Foto | Mesaje de condoleanțe pentru asistenta de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba care a fost găsită fără suflare: ,,O parte din inima mea s-a dus odată cu tine”
Mesaje de condoleanțe pentru asistenta de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba care a fost găsită fără suflare: ,,O parte...
ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 18 octombrie 2026. Condițiile de înscriere la concurs
ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 18 octombrie 2026. Condițiile de înscriere la...
Curier Județean
18 octombrie | Prețurile la benzină și motorină în Alba Iulia: Cât costă carburanții astăzi. Benzina s-a ieftinit ușor
Prețurile la benzină și motorină în Alba Iulia: Cât costă carburanții astăzi. Benzina s-a ieftinit ușor Șoferii din Alba Iulia...
16-17 octombrie 2026 | Inspectorii ISU Alba, controale inopinate restaurante, cluburi și baruri: Amendă de 20.000 de lei și 3 nereguli constatate
Inspectorii ISU Alba, controale inopinate restaurante, cluburi și baruri: Amendă de 20.000 de lei și 3 nereguli constatate Acțiunile de...
Politică Administrație
Victor Negrescu a premiat oamenii care fac diferența în județul Alba, la cea de-a treia ediție a Galei „Omul potrivit la locul potrivit”
Victor Negrescu a premiat oamenii care fac diferența în județul Alba, la cea de-a treia ediție a Galei „Omul potrivit...
Un consilier local AUR dintr-o comună din Alba și-a anunțat demisia: „Nu vreau să mă prefac. Nu vreau să port o mască”. Motivele invocate
Un consilier local AUR dintr-o comună din Alba și-a anunțat demisia: „Nu vreau să mă prefac. Nu vreau să port...
Opinii Comentarii
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026. Urări și felicitări pentru cei ce își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026 • Urări și felicitări de bine care pot fi transmise prin SMS pentru Sf. Paraschiva,...
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...