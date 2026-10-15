Ştirea zilei

FOTO | Balul Bobocilor 2026, la Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia: Votează-ți acum favoriții pentru Miss și Mister Unirea

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Balul Bobocilor 2026, la Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia: Votează-ți acum favoriții pentru Miss și Mister Unirea

Balul Bobocilor de la Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, eveniment mult așteptat de toată lumea, se va desfășura anul acesta în data de 20 noiembrie 2026, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, de la ora 19:00.

Petrecerea Divorțaților

Organizatorii promit un spectacol plin de strălucire, realizat sub tematica ,,When Worlds Collide”.

În ediția din acest an, opt perechi se vor lupta pentru râvnitul titlu de Miss și Mister Boboc, după cum urmează:

1. Perechea 1 – Rad Sonia și Bălău Ionuț
2. Perechea 2 – Bihorean Sophia și Florea Matei
3. Perechea 3 – Costîncianu Sara și Orzeiu Lukas
4. Perechea 4 – Petric Anastasia și Mera David
5. Perechea 5 – Cinăzan Elena și Gligor Rareș
6. Perechea 6 – Voina Alisia și Ciobanu Răzvan
7. Perechea 7 – Rusu Miruna și Stan Tudor
8. Perechea 8 – Căpâlnean Natalia și Furdui David

Balul Bobocilor nu ar fi complet fără competiția pentru titlul de Miss și Mister Unirea. Concurenții pot fi votați pe pagina de Instagram a Ziarului Unirea, până la data de 19 noiembrie 2026. Perechea care va obține cele mai multe aprecieri la postarea de pe Instagram, va fi declarată câștigătoare și va primi un premiu din partea Ziarului Unirea:

AICI Instagram ZIARUL UNIREA.

După eveniment urmează și un After Party, care va avea loc în Stage Club, de la ora 23:00.

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