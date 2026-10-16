Curier Județean

Foto | Acțiune la Sebeș pentru prevenirea și combaterea faptelor de natură infracțională în domeniul protecției mediului: Amenzi de 90.000 lei

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Acțiune la Sebeș pentru prevenirea și combaterea faptelor de natură infracțională în domeniul protecției mediului: Amenzi de 90.000 lei

Polițiștii din Sebeș au aplicat 14 amenzi, în valoare totală de 90.000 de lei, în urma unei acțiuni desfășurate pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale din domeniul protecției mediului.

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Conform IPJ Alba, la data de 15 octombrie 2026, în intervalul orar 09.00 – 12.00, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au organizat o acțiune, pe raza municipiului, pentru prevenirea și combaterea faptelor de natură infracțională în domeniul protecției mediului.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, peste 30 de verificări de persoane și peste 20 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Au fost constatate 14 abateri de natură contravențională, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 90.000 de lei.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare.

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