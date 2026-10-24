Fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, arestat preventiv pentru 30 de zile: Este acuzat de mai multe infracțiuni sexuale
Fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, arestat preventiv pentru 30 de zile: Este acuzat de mai multe infracțiuni sexuale
Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader și lector la Facultatea de Drept din Iași, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată în dimineața zilei de sâmbătă, 24 octombrie 2026 de judecătorii Curții de Apel Iași, care au admis propunerea formulată de procurori.
Alexandru Toader este cercetat pentru viol, agresiune sexuală, tentativă de agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual.
Acesta s-a prezentat în fața instanței vineri seară, însă magistrații au amânat pronunțarea până sâmbătă dimineață. Ședința de judecată a durat peste trei ore, iar Tudorel Toader a fost prezent în sală.
Potrivit relatărilor din presă, Alexandru Toader ar fi hărțuit sexual două studente. Una dintre tinere a declarat că ar fi întreținut relații sexuale cu acesta în două împrejurări, prima dată în biroul său de la facultate, iar ulterior la notariatul pe care îl deține în centrul Iașiului.
Cele două studente susțin că au fost abordate după ce nu au promovat examenul din prima sesiune. Acestea afirmă că nu ar fi singurele persoane care ar fi trecut prin situații similare în cadrul facultății.
Una dintre tinere a relatat, într-un material publicat de Reporter de Iași, că lectorul i-ar fi sugerat că relațiile sexuale cu el ar reprezenta o condiție pentru continuarea carierei. Studenta susține că a renunțat ulterior la Facultatea de Drept și urmează în prezent o altă specializare universitară.
Tudorel Toader susține că fiul său este victima unui atac
Vineri, fostul ministru al Justiției a reacționat pe Facebook, afirmând că acuzațiile ar fi rezultatul unei acțiuni îndreptate împotriva sa, prin intermediul fiului său.
Tudorel Toader a susținut că o avocată care ar avea probleme penale ar fi influențat cele două studente să facă declarații nefavorabile fiului său, acuzații pe care le-a prezentat în contextul apărării acestuia.
Ancheta a fost declanșată în toamna anului trecut, după publicarea unui articol de către Reporter de Iași.
Alexandru Toader preda Drept civil studenților din anul I la Facultatea de Drept din Iași.
Acuzațiile formulate împotriva sa urmează să fie analizate în cadrul procedurilor judiciare. Arestarea preventivă este o măsură preventivă și nu echivalează cu stabilirea vinovăției.
sursa: News.ro
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