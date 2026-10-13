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„Firicel” din Las Firebinți a fost reținut de polițiști: Actorul a provocat un accident în timp ce conducea cu permisul suspendat. Testul cu aparatul Drug-Test a ieșit pozitiv

Bogdan Ilea

Publicat

acum 27 de minute

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„Firicel” din Las Firebinți a fost reținut de polițiști: Actorul a provocat un accident în timp ce conducea cu permisul suspendat. Testul cu aparatul Drug-Test a ieșit pozitiv

Actorul Toma Cuzin, cunoscut pentru rolul său din serialul „Las Fierbinți”, a fost reținut de polițiști după ce a fost implicat într-un accident rutier în Teleorman. În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că acesta nu păstrase distanța regulamentară față de autoturismul din fața sa și că avea permisul de conducere suspendat.

Petrecerea Divorțaților

Ulterior, a fost supus unui Drug-test, care a ieșit pozitiv. Toma, 49 de ani, a fost dus la spital pentru recoltarea de probe și urmează să fie adus în fața instanței, scrie Digi24.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman a informat, marţi, că poliţiştii din cadrul Secţiei 4 Poliţie Rurală Roşiori de Vede fac cercetări într-un dosar penal deschis pentru conducerea unui vehicul cu dreptul de a conduce suspendat, scrie News.ro.

Cercetările au început după ce, luni, în jurul orei 18:45, poliţiştii au fost sesizaţi despre producerea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale, în comuna Peretu, judeţul Teleorman.

,,În fapt, în timp ce un bărbat, de 49 de ani, conducea un autoturism în comuna Peretu, din direcţia Alexandria către Roşiori de Vede, nu ar fi păstrat o distanţă de siguranţă faţă de vehiculul din faţa sa, intrând în coliziune cu acesta. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, poliţiştii au constatat faptul că bărbatul figurează cu dreptul de a conduce suspendat. La testarea cu aparatul etilometru, rezultatul a fost zero, iar după testarea cu aparatul DrugTest, bărbatul a fost condus la o unitate spitalicească, în vederea prelevării de mostre biologice, conform legii”, a arătat IPJ Teleorman.

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