Femeie din județul Olt, condamnată la închisoare pentru sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, prinsă la Alba Iulia. Cât va sta după gratii la Penitenciarul Aiud
Femeie din județul Olt, condamnată la închisoare pentru sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, prinsă la Alba Iulia. Cât va sta după gratii la Penitenciarul Aiud
O femeie de 32 de ani, din județul Olt, condamnată la un an de închisoare pentru sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, a fost depistată și reținută de polițiști, miercuri, 15 octombrie, pe strada Andrei Mureșanu din Alba Iulia.
Conform IPJ Alba, la data de 15 octombrie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat, pe strada Andrei Mureșanu, din municipiul Alba Iulia, și reținut o femeie, în vârstă de 32 de ani, din localitatea Movileni, județul Olt, care este posesoarea unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 8 octombrie 2026, de către Judecătoria Sectorului 1 București.
Aceasta a fost condamnată la executarea unei pedepse privative de libertate de 1 an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de sustragerea sau distrugerea de înscrisuri.
Pentru executarea pedepsei, femeia a fost depusă în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud.
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