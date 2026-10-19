Fabricile de armament din Cugir, vizate de planul de reorganizare a ROMARM într-un holding industrial integrat: Consultare publică lansată
Fabricile de armament din Cugir, vizate de planul de reorganizare a ROMARM într-un holding industrial integrat: Consultare publică lansată
Ministerul Economiei propune reorganizarea ROMARM într-un holding industrial integrat, cu fabricile grupate pe domenii de activitate și o conducere menită să reducă influența politică. Reforma ar putea avea implicații importante pentru unitățile de producție din Cugir, aflate în portofoliul industriei naționale de apărare.
Ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a lansat în dezbatere publică patru documente strategice care vizează reorganizarea ROMARM, monitorizarea investițiilor industriale derulate prin programul SAFE, valorificarea resurselor minerale și promovarea turistică a României.
În ceea ce privește industria de apărare, documentul propune transformarea ROMARM dintr-un intermediar comercial într-un holding industrial integrat, capabil să coordoneze mai eficient activitatea filialelor sale. Planul prevede reorganizarea celor 15 filiale în clustere specializate, precum armament, industrie navală și cercetare, precum și adoptarea unui sistem dualist de conducere, bazat pe un consiliu de supraveghere și un directorat.
Pentru fabricile de armament din Cugir, propunerea deschide perspectiva unei reorganizări mai ample a industriei naționale de apărare, însă documentul prezentat nu precizează ce modificări concrete ar urma să fie aplicate unităților din oraș și nici dacă acestea vor fi integrate într-un anumit cluster industrial. Impactul asupra producției, investițiilor și structurii de conducere va depinde de deciziile adoptate în etapa de implementare.
Potrivit analizei Ministerului Economiei, ROMARM deține în prezent participații mai mici de 20% în majoritatea filialelor sale, situație care limitează capacitatea companiei de a acționa ca un grup industrial integrat. Reforma urmărește consolidarea coordonării dintre unitățile de producție, eficientizarea activității și reducerea influenței politice asupra managementului.
„Statul român, nu un politician sau altul, este cel care trebuie să se angajeze la un proces de trei-patru ani de zile”, a declarat Irineu Darău, subliniind că transformarea presupune fuziuni, eficientizări și reorganizarea companiilor în clustere de activitate.
Un alt document lansat în dezbatere vizează monitorizarea Programului SAFE și verificarea obligațiilor de localizare a producției în România, asumate prin acordurile de cooperare industrială. Ministerul propune un mecanism prin care să urmărească modul în care sunt respectate angajamentele privind realizarea producției pe plan național, cu scopul de a garanta că investițiile contribuie efectiv la dezvoltarea economiei românești.
Reorganizarea ROMARM și monitorizarea investițiilor din industria de apărare sunt prezentate ca măsuri necesare pentru consolidarea capacității industriale a României, într-un context în care producția locală și reducerea dependenței de importuri au devenit priorități strategice.
Cele patru documente de politică publică sunt disponibile pe site-ul Ministerului Economiei și urmăresc stabilirea unor direcții de reformă care să poată fi asumate instituțional, inclusiv în condițiile instabilității politice.
Deocamdată, reorganizarea ROMARM se află în etapa de propunere și consultare, iar documentele publicate nu reprezintă o decizie finală privind viitorul fabricilor de armament din Cugir.
sursa: Agerpres
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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