Educație fără granițe: Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” din Alba Iulia, la cea de-a patra întâlnire transnațională Erasmus+ în Lituania

În perioada 12–15 octombrie 2026, Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” din Alba Iulia a participat la cea de-a patra întâlnire transnațională organizată în cadrul proiectului Erasmus+ KA210-SCH „Learn Outside, Smile and Shine”, găzduită de Gimnaziul „Motiejus Gustaitis” din Lazdijai, Lituania. Evenimentul a reunit cadre didactice și specialiști în educație din cinci țări europene – România, Lituania, Grecia, Italia și Macedonia de Nord – într-un amplu schimb de experiență dedicat educației incluzive, învățării în aer liber și promovării stării de bine în mediul școlar.

Din partea Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” din Alba Iulia, instituția coordonatoare a proiectului, au participat profesor consilier școlar Belașcu Alexandra-Roxana, în calitate de coordonator al proiectului, și bibliotecar Barb Gianina-Ioana, în calitate de responsabil cu comunicarea și diseminarea rezultatelor proiectului.

Proiectul Erasmus+ „Learn Outside, Smile and Shine” (nr. de referință 2025-1-RO01-KA210-SCH-000354299) este implementat în perioada 1 octombrie 2025 – 30 septembrie 2027, beneficiind de o finanțare de 60.000 de euro din partea Uniunii Europene, prin programul Erasmus+.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă promovarea educației incluzive, a stării de bine și a dezvoltării competențelor sociale și emoționale ale elevilor prin metode de învățare experiențială, activități outdoor și colaborare internațională.

Patru zile de învățare, colaborare și descoperire culturală

Prima zi – Bun venit în Lazdijai și descoperirea tradițiilor lituaniene: Întâlnirea a debutat luni, 12 octombrie, cu o primire călduroasă din partea echipei lituaniene, la Gimnaziul „Motiejus Gustaitis” din Lazdijai. Participanții au fost întâmpinați printr-un program artistic de cântece și dansuri tradiționale, pregătit de elevii școlii gazdă, care a pus în valoare bogăția patrimoniului cultural lituanian.

Au urmat prezentarea instituției, a sistemului educațional și a specificului cultural al regiunii, precum și vizitarea spațiilor educaționale ale școlii, oferind participanților posibilitatea de a descoperi organizarea și practicile educaționale ale instituției gazdă.

Un moment deosebit l-a constituit atelierul de confecționare a lumânărilor prin tehnici tradiționale, o experiență practică prin care participanții au descoperit modalități de integrare a patrimoniului cultural în activități educaționale creative și incluzive.

Ziua s-a încheiat cu o cină tradițională lituaniană, într-o atmosferă prietenoasă, favorabilă dialogului intercultural și consolidării relațiilor dintre partenerii europeni.

A doua zi – Incluziune, toleranță și învățare prin experiență

Marți, 13 octombrie, activitățile au fost dedicate schimbului de bune practici în domeniul educației incluzive și al învățării în aer liber.

Profesorii din România, Macedonia de Nord, Grecia și Italia au organizat ateliere interactive pentru elevii lituanieni, valorificând metode de învățare prin joc, cooperare, comunicare și participare activă. Activitățile au demonstrat că diversitatea culturală și lingvistică poate deveni o resursă educațională, iar învățarea poate avea loc într-un mediu deschis, prietenos și stimulativ.

Seminarul „Inclusion, Tolerance and Outdoor Activities” a oferit participanților oportunitatea de a analiza provocările educației incluzive și de a identifica strategii pentru implicarea tuturor elevilor, indiferent de particularitățile și nevoile individuale.

În cadrul sesiunii de management, partenerii au discutat progresul proiectului, rezultatele activităților desfășurate până în prezent, responsabilitățile fiecărei organizații și etapele următoare ale colaborării.

Programul a continuat în stațiunea Druskininkai, unde participanții au descoperit patrimoniul cultural și natural al regiunii. Atelierul de preparare a desertului tradițional lituanian Šakotis a reprezentat o experiență de învățare practică, bazată pe cooperare și descoperirea tradițiilor locale.

Vizita a inclus explorarea stațiunii și a spațiilor naturale, o plimbare cu telecabina deasupra râului Nemunas și descoperirea complexului Snow Arena, cunoscut pentru pârtia sa artificială de schi.

Aceste experiențe au evidențiat posibilitățile de valorificare a mediului natural, a patrimoniului local și a experiențelor culturale ca resurse pentru învățarea în afara clasei.

A treia zi – Descoperire, cooperare și celebrarea Erasmus Days

Miercuri, 14 octombrie, programul a continuat cu activități practice și experiențe educaționale dedicate cooperării și învățării active.

Una dintre activitățile centrale a fost „Discover, Explore and Learn – An Outdoor Treasure Hunt”, concepută pentru a dezvolta abilitățile de comunicare, colaborare, orientare și rezolvare de probleme prin explorarea comunității locale.

Participanții au vizitat instituții reprezentative din Lazdijai, printre care Centrul Cultural, Centrul Sportiv și alte spații dedicate educației și dezvoltării tinerilor. Întâlnirea cu reprezentanții administrației locale, la Primăria din Lazdijai, a oferit prilejul unor discuții despre rolul comunității în susținerea educației, incluziunii și participării active a tinerilor.

Un moment special a fost dedicat Erasmus Days 2026, prin activitatea „Sharing Talents, Building Bridges”, desfășurată la Școala de Arte din Lazdijai.

Elevii lituanieni au pregătit un spectacol artistic de muzică și dans, demonstrând că arta reprezintă un limbaj universal, capabil să apropie oameni din culturi diferite și să promoveze toleranța, respectul reciproc și exprimarea liberă.

Evenimentul a evidențiat rolul proiectelor Erasmus+ în construirea unor punți între școli, comunități și culturi europene, prin valorificarea talentelor și a creativității elevilor.

A patra zi – Patrimoniu cultural și modele educaționale inovatoare

Joi, 15 octombrie, ultima zi a mobilității a fost dedicată descoperirii patrimoniului istoric al Lituaniei și explorării unor noi perspective educaționale.

Prima oprire a fost la Castelul Trakai, unul dintre cele mai reprezentative monumente istorice ale țării, situat pe o insulă, într-un cadru natural spectaculos. Vizita a oferit un exemplu concret de învățare experiențială, prin conectarea istoriei, geografiei și culturii cu observarea directă a mediului înconjurător.

Programul a continuat în Vilnius, unde participanții au vizitat școala privată „Eruditas”, având oportunitatea de a descoperi practici educaționale moderne, organizarea mediului de învățare și abordări centrate pe nevoile elevilor.

Explorarea capitalei lituaniene a inclus Piața Catedralei, Catedrala din Vilnius, Palatul Marilor Duci ai Lituaniei și Centrul Vechi, oferind participanților posibilitatea de a descoperi istoria și identitatea culturală a țării gazdă.

Întâlnirea s-a încheiat cu reflecții asupra experiențelor de învățare, evaluarea activităților și discuții privind continuarea colaborării în cadrul proiectului.

Educația incluzivă și învățarea outdoor – priorități comune ale partenerilor europeni

Pe parcursul celor patru zile, participanții au experimentat metode educaționale inovatoare, au împărtășit exemple de bune practici și au analizat modalități concrete prin care activitățile desfășurate în afara clasei pot contribui la dezvoltarea armonioasă a elevilor.

Experiențele au demonstrat că învățarea outdoor nu se limitează la activitățile desfășurate în natură, ci poate include explorarea patrimoniului cultural, vizitarea instituțiilor comunității, ateliere practice, activități artistice și experiențe interculturale.

Totodată, mobilitatea a subliniat importanța creării unor medii educaționale în care fiecare elev să se simtă acceptat, valorizat și încurajat să participe, indiferent de particularitățile individuale, mediul social sau cultural din care provine.

Pentru reprezentantele Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” din Alba Iulia, participarea la această mobilitate a reprezentat o oportunitate de dezvoltare profesională, de consolidare a competențelor interculturale și de identificare a unor metode și activități care pot fi adaptate și implementate în comunitatea școlară.

În calitate de instituție coordonatoare, Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” urmărește atât buna implementare a activităților și atingerea obiectivelor proiectului, cât și transferul rezultatelor și al bunelor practici către cadrele didactice și elevii școlii, contribuind la creșterea calității actului educațional.

Erasmus+ – mai mult decât un parteneriat educațional

Dincolo de activitățile de formare și schimburile de experiență, întâlnirea din Lituania a contribuit la consolidarea relațiilor profesionale și de prietenie dintre participanți, evidențiind valorile europene ale solidarității, cooperării, diversității și respectului reciproc.

Pentru echipa de proiect, fiecare mobilitate reprezintă nu doar o oportunitate de a descoperi noi metode de predare și învățare, ci și o experiență umană valoroasă, prin care se construiesc relații de încredere, prietenii și parteneriate durabile între instituțiile europene.

„Pentru mine, proiectul Learn Outside, Smile and Shine înseamnă mai mult decât o colaborare internațională. Înseamnă oameni, prietenii, experiențe împărtășite și dorința comună de a construi o educație mai incluzivă, mai creativă și mai apropiată de nevoile copiilor. Fiecare mobilitate ne oferă nu doar noi metode de predare și învățare, ci și lecții valoroase despre cultură, valori, comunicare și puterea colaborării europene”, a transmis prof. consilier școlar Belașcu Alexandra-Roxana, coordonatorul proiectului.

Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” din Alba Iulia adresează mulțumiri echipei de la Gimnaziul „Motiejus Gustaitis” din Lazdijai pentru ospitalitate, profesionalism și organizarea activităților, precum și tuturor partenerilor europeni pentru implicare, deschidere și colaborare.

Experiențele și bunele practici dobândite în cadrul mobilității vor fi valorificate prin activități educaționale locale, diseminări și schimburi de experiență, contribuind la promovarea unei educații incluzive și inovatoare.

Următoarea întâlnire transnațională a proiectului este programată în perioada 19–22 aprilie 2027, în România, la Alba Iulia, când Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” va avea onoarea de a găzdui partenerii europeni și de a prezenta exemple de bune practici educaționale din comunitatea locală.

Prin proiectul Erasmus+ „Learn Outside, Smile and Shine”, Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” din Alba Iulia își reafirmă angajamentul pentru promovarea unei educații moderne, incluzive și europene, în care învățarea depășește granițele sălii de clasă, iar cooperarea internațională devine o sursă de inspirație, dezvoltare și progres.

Proiect: Erasmus+ KA210-SCH „Learn Outside, Smile and Shine”

Număr de referință: 2025-1-RO01-KA210-SCH-000354299

Perioada de implementare: 1 octombrie 2025 – 30 septembrie 2027

Instituție coordonatoare: Școala Gimnazială „Vasile Goldiș”, Alba Iulia

Coordonator proiect: Prof. consilier școlar Belașcu Alexandra-Roxana

Responsabil comunicare și diseminare: Bibliotecar Barb Gianina-Ioana

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