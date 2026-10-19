DSVSA Alba: Peste 55.000 de investigații pentru depistarea și monitorizarea bolilor la animale, efectuate de laboratorul propriu în primele nouă luni ale anului
DSVSA Alba: Peste 55.000 de investigații pentru depistarea și monitorizarea bolilor la animale, efectuate de laboratorul propriu în primele nouă luni ale anului
Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor (LSVSA) din cadrul DSVSA Alba a efectuat, în primele nouă luni ale anului 2026, peste 55.000 de investigații pentru supravegherea sănătății animalelor, diagnosticarea bolilor și monitorizarea situației epidemiologice.
În perioada ianuarie-septembrie 2026, în cadrul Compartimentului Sănătatea Animalelor au fost analizate 54.078 de probe, pentru care au fost efectuate 55.219 investigații de laborator. Probele au provenit de la bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, păsări, animale sălbatice, animale de companie și albine, precum și din mediul în care acestea sunt crescute.
Activitatea laboratorului a urmărit depistarea și monitorizarea unor boli cu impact asupra sănătății animalelor și a efectivelor din exploatațiile zootehnice, dar și a unor boli care pot fi transmise de la animale la oameni.
Printre cele mai importante investigații efectuate se numără 41.968 de analize pentru leucoza enzootică bovină, 4.431 pentru encefalopatia spongiformă bovină, 1.780 pentru anemia infecțioasă ecvină, 820 pentru boala de Newcastle, 402 pentru scrapie și 145 pentru influența aviară.
În ceea ce privește pesta porcină africană, au fost efectuate 299 de investigații prin metode virusologice și alte 639 prin metode de biologie moleculară. Totodată, au fost realizate analize pentru bruceloză, rabie, salmoneloză, campylobacterioză și alte boli infecțioase și parazitare.
Boli diagnosticate la animale în județul Alba
În urma analizelor efectuate în perioada ianuarie–septembrie 2026, laboratorul DSVSA Alba a diagnosticat, pe raza județului, cazuri de pestă porcină africană la porci domestici și mistreți, leucoză enzootică bovină și leucoză limfoidă aviară.
De asemenea, au fost identificate infecții bacteriene și parazitare la diferite specii de animale, inclusiv infecții mamare la bovine, infecții cu Escherichia coli, precum și infestări parazitare la păsări și albine.
Prin aceste investigații, laboratorul contribuie la identificarea bolilor, monitorizarea evoluției acestora și fundamentarea măsurilor sanitar-veterinare necesare pentru limitarea răspândirii lor.
Depistarea bolilor la animale are o importanță deosebită pentru protejarea efectivelor din exploatații, reducerea pierderilor economice ale crescătorilor și prevenirea riscurilor pentru sănătatea publică.
Analize pentru alte județe și monitorizarea rezistenței la antibiotice
Pe lângă probele provenite din județul Alba, laboratorul efectuează investigații și pentru alte județe din țară, în baza arondării stabilite de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).
În primele nouă luni ale anului 2026, au fost analizate probe provenite din județe precum Sibiu, Mureș, Arad, Gorj și Sălaj, pentru depistarea unor boli precum pesta porcină clasică, bruceloza, rabia, leucoza enzootică bovină și pesta micilor rumegătoare.
O altă componentă a activității a vizat monitorizarea rezistenței bacteriilor la antibiotice, în cadrul programelor naționale de supraveghere. Au fost efectuate investigații pentru identificarea unor bacterii rezistente la anumite categorii de antibiotice, inclusiv Escherichia coli, precum și analize pentru Campylobacter.
Monitorizarea rezistenței la antibiotice este importantă atât pentru sănătatea animalelor, cât și pentru sănătatea publică, întrucât utilizarea necorespunzătoare a acestor medicamente poate favoriza apariția și răspândirea bacteriilor rezistente la tratament.
Analize realizate prin metode acreditate
Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Alba este acreditat RENAR conform standardului SR EN ISO/IEC 17025, acreditarea fiind actualizată în aprilie 2026.
În domeniul sănătății animalelor, laboratorul dispune de metode acreditate, utilizate pentru diagnosticarea și monitorizarea bolilor, precum și pentru verificarea unor parametri privind apa, hrana pentru animale și eficiența operațiunilor de decontaminare.
Activitatea se desfășoară în cadrul programelor oficiale de supraveghere și control, dar și la solicitarea medicilor veterinari de liberă practică, a crescătorilor de animale și a altor beneficiari.
Prin activitatea desfășurată, laboratorul DSVSA Alba are un rol important în supravegherea sănătății animalelor, depistarea bolilor și protejarea efectivelor de animale. Investigațiile efectuate contribuie la prevenirea răspândirii bolilor, la protejarea sănătății publice și la sprijinirea crescătorilor de animale prin furnizarea unor rezultate de laborator necesare stabilirii măsurilor sanitar-veterinare.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
24 octombrie 2026 | Garda Cetății, spectacol cu salve de tun în Cetatea Alba Carolina, imediat după aniversarea Gărzii Apulum
Garda Cetății, spectacol cu salve de tun în Cetatea Alba Carolina, imediat după aniversarea Gărzii Apulum Sâmbătă, 24 octombrie 2026, va fi o zi cu totul și cu totul specială în Cetatea Alba Carolina. Garda Apulum împlinește 14 ani de activitate și va susține o reprezentație aniversară de la ora 13.00. Garda Cetății nu se […]
25 octombrie 2026 | „Daia Română – Tradiție, suflet și comunitate”: Zi dedicată istoriei locale, obiceiurilor autentice. Lansare de carte, muzică populară, artiști locali și petrecere cu DJ. Programul complet
„Daia Română – Tradiție, suflet și comunitate”: Zi dedicată istoriei locale, obiceiurilor autentice. Lansare de carte, muzică populară, artiști locali și petrecere cu DJ. Programul complet Primăria din Daia Română organizează sâmbătă, 25 octombrie 2026, prima ediție a evenimentului „Daia Română – Tradiție, suflet și comunitate”, o zi dedicată istoriei locale, obiceiurilor autentice și oamenilor […]
19 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
19 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează luni, 19 octombrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Curieratul rapid, explicat de la expediere la livrare (P)
Curieratul rapid, explicat de la expediere la livrare Comanzi ceva online, primești un mesaj că pachetul a fost expediat și...
Cum va fi vremea în Transilvania și celelalte regiuni până în 1 noiembrie 2026: Când se vor schimba radical condițiile meteorologice. Prognoza meteo pe 2 săptămâni
Cum va fi vremea în Transilvania și celelalte regiuni până în 1 noiembrie 2026: Când se vor schimba radical condițiile...
Știrea Zilei
VIDEO | Charlie Ottley, cunoscutul regizor britanic, vizită la Alba Iulia: Realizatorul Wild Carpathia a mai filmat în Cetatea Alba Carolina pentru documentarul „Flavours of Romania“
Charlie Ottley, cunoscutul regizor britanic, vizită la Alba Iulia: Realizatorul Wild Carpathia a mai filmat în Cetatea Alba Carolina pentru...
VIDEO | Ultimii meșteri șindrilari din Apuseni, pe cale de dispariție. Petru Popa din Albac duce mai departe o meserie moștenită de la părinți și bunici
O meserie din generație în generație, pe cale de dispariție: Petru Popa din comuna Albac, unul dintre ultimii meșteri șindrilari...
Curier Județean
24 octombrie 2026 | Garda Cetății, spectacol cu salve de tun în Cetatea Alba Carolina, imediat după aniversarea Gărzii Apulum
Garda Cetății, spectacol cu salve de tun în Cetatea Alba Carolina, imediat după aniversarea Gărzii Apulum Sâmbătă, 24 octombrie 2026,...
25 octombrie 2026 | „Daia Română – Tradiție, suflet și comunitate”: Zi dedicată istoriei locale, obiceiurilor autentice. Lansare de carte, muzică populară, artiști locali și petrecere cu DJ. Programul complet
„Daia Română – Tradiție, suflet și comunitate”: Zi dedicată istoriei locale, obiceiurilor autentice. Lansare de carte, muzică populară, artiști locali...
Politică Administrație
Victor Negrescu a premiat oamenii care fac diferența în județul Alba, la cea de-a treia ediție a Galei „Omul potrivit la locul potrivit”
Victor Negrescu a premiat oamenii care fac diferența în județul Alba, la cea de-a treia ediție a Galei „Omul potrivit...
Un consilier local AUR dintr-o comună din Alba și-a anunțat demisia: „Nu vreau să mă prefac. Nu vreau să port o mască”. Motivele invocate
Un consilier local AUR dintr-o comună din Alba și-a anunțat demisia: „Nu vreau să mă prefac. Nu vreau să port...
Opinii Comentarii
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026. Urări și felicitări pentru cei ce își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026 • Urări și felicitări de bine care pot fi transmise prin SMS pentru Sf. Paraschiva,...
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...