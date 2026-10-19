DSVSA Alba: Peste 55.000 de investigații pentru depistarea și monitorizarea bolilor la animale, efectuate de laboratorul propriu în primele nouă luni ale anului

Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor (LSVSA) din cadrul DSVSA Alba a efectuat, în primele nouă luni ale anului 2026, peste 55.000 de investigații pentru supravegherea sănătății animalelor, diagnosticarea bolilor și monitorizarea situației epidemiologice.

În perioada ianuarie-septembrie 2026, în cadrul Compartimentului Sănătatea Animalelor au fost analizate 54.078 de probe, pentru care au fost efectuate 55.219 investigații de laborator. Probele au provenit de la bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, păsări, animale sălbatice, animale de companie și albine, precum și din mediul în care acestea sunt crescute.

Activitatea laboratorului a urmărit depistarea și monitorizarea unor boli cu impact asupra sănătății animalelor și a efectivelor din exploatațiile zootehnice, dar și a unor boli care pot fi transmise de la animale la oameni.

Printre cele mai importante investigații efectuate se numără 41.968 de analize pentru leucoza enzootică bovină, 4.431 pentru encefalopatia spongiformă bovină, 1.780 pentru anemia infecțioasă ecvină, 820 pentru boala de Newcastle, 402 pentru scrapie și 145 pentru influența aviară.

În ceea ce privește pesta porcină africană, au fost efectuate 299 de investigații prin metode virusologice și alte 639 prin metode de biologie moleculară. Totodată, au fost realizate analize pentru bruceloză, rabie, salmoneloză, campylobacterioză și alte boli infecțioase și parazitare.

Boli diagnosticate la animale în județul Alba

În urma analizelor efectuate în perioada ianuarie–septembrie 2026, laboratorul DSVSA Alba a diagnosticat, pe raza județului, cazuri de pestă porcină africană la porci domestici și mistreți, leucoză enzootică bovină și leucoză limfoidă aviară.

De asemenea, au fost identificate infecții bacteriene și parazitare la diferite specii de animale, inclusiv infecții mamare la bovine, infecții cu Escherichia coli, precum și infestări parazitare la păsări și albine.

Prin aceste investigații, laboratorul contribuie la identificarea bolilor, monitorizarea evoluției acestora și fundamentarea măsurilor sanitar-veterinare necesare pentru limitarea răspândirii lor.

Depistarea bolilor la animale are o importanță deosebită pentru protejarea efectivelor din exploatații, reducerea pierderilor economice ale crescătorilor și prevenirea riscurilor pentru sănătatea publică.

Analize pentru alte județe și monitorizarea rezistenței la antibiotice

Pe lângă probele provenite din județul Alba, laboratorul efectuează investigații și pentru alte județe din țară, în baza arondării stabilite de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

În primele nouă luni ale anului 2026, au fost analizate probe provenite din județe precum Sibiu, Mureș, Arad, Gorj și Sălaj, pentru depistarea unor boli precum pesta porcină clasică, bruceloza, rabia, leucoza enzootică bovină și pesta micilor rumegătoare.

O altă componentă a activității a vizat monitorizarea rezistenței bacteriilor la antibiotice, în cadrul programelor naționale de supraveghere. Au fost efectuate investigații pentru identificarea unor bacterii rezistente la anumite categorii de antibiotice, inclusiv Escherichia coli, precum și analize pentru Campylobacter.

Monitorizarea rezistenței la antibiotice este importantă atât pentru sănătatea animalelor, cât și pentru sănătatea publică, întrucât utilizarea necorespunzătoare a acestor medicamente poate favoriza apariția și răspândirea bacteriilor rezistente la tratament.

Analize realizate prin metode acreditate

Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Alba este acreditat RENAR conform standardului SR EN ISO/IEC 17025, acreditarea fiind actualizată în aprilie 2026.

În domeniul sănătății animalelor, laboratorul dispune de metode acreditate, utilizate pentru diagnosticarea și monitorizarea bolilor, precum și pentru verificarea unor parametri privind apa, hrana pentru animale și eficiența operațiunilor de decontaminare.

Activitatea se desfășoară în cadrul programelor oficiale de supraveghere și control, dar și la solicitarea medicilor veterinari de liberă practică, a crescătorilor de animale și a altor beneficiari.

Prin activitatea desfășurată, laboratorul DSVSA Alba are un rol important în supravegherea sănătății animalelor, depistarea bolilor și protejarea efectivelor de animale. Investigațiile efectuate contribuie la prevenirea răspândirii bolilor, la protejarea sănătății publice și la sprijinirea crescătorilor de animale prin furnizarea unor rezultate de laborator necesare stabilirii măsurilor sanitar-veterinare.

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