Cum va fi vremea în România până în 16 noiembrie 2026: Vin ploi! Prognoza meteo pe 4 săptămâni, actualizată
Cum va fi vremea în România până în 16 noiembrie 2026: Vin ploi! Prognoza meteo pe 4 săptămâni, actualizată
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat marți, 20 octombrie 2026, prognoza meteo actualizată pentru următoarele 4 săptămâni. Conform estimărilor, România va avea parte de temperaturi ușor peste cele obișnuite pentru această perioadă, în special în nord-estul țării, în timp ce ploile vor fi mai abundente decât normalul în prima săptămână a intervalului.
Ulterior, temperaturile și precipitațiile vor reveni treptat la valori apropiate de cele specifice perioadei.
*Săptămâna 19.10.2026 – 26.10.2026
Valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile nord-estice.
Regimul pluviometric va fi excedentar în toate regiunile, dar mai ales în nord-estul teritoriului.
*Săptămâna 26.10.2026 – 02.11.2026
Temperaturile medii se vor situa ușor peste cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile nord-estice.
Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în toate regiunile.
*Săptămâna 02.11.2026 – 09.11.2026
Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.
Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.
*Săptămâna 09.11.2026 – 16.11.2026
Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.
Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.
sursa: ANM
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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