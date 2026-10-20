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Cum se motivează absențele elevilor și ce sancțiuni riscă cei care lipsesc nemotivat

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Cum se motivează absențele elevilor și ce sancțiuni riscă cei care lipsesc nemotivat

Ministerul Educației clarifică regulile privind consemnarea și motivarea absențelor elevilor. Cadrele didactice sunt obligate să înregistreze absențele la fiecare oră de curs, însă acestea nu pot fi folosite ca mijloc de sancționare sau constrângere a elevilor, fiind consemnate exclusiv atunci când aceștia nu sunt prezenți la ore.

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Motivarea absențelor se face în ziua în care sunt prezentate documentele justificative. În cazul absențelor din motive medicale, sunt acceptate adeverințe eliberate de medicul școlar, medicul de familie sau medicul specialist, precum și certificate medicale, foi de externare ori scrisori medicale emise de unitățile sanitare. Documentele trebuie să aibă viza cabinetului școlar sau a medicului de familie care are în evidență documentele medicale ale elevului.

În anumite limite, absențele pot fi motivate și pe baza cererilor scrise ale părinților sau ale elevilor majori. Acestea nu pot depăși 40 de ore de curs pe an școlar și nici 20% din numărul orelor alocate unei discipline. Cererile trebuie adresate cadrului didactic responsabil și avizate în prealabil de directorul unității de învățământ.

Un aspect important este termenul de depunere a documentelor justificative: acestea trebuie prezentate în maximum șapte zile calendaristice de la reluarea activității școlare. În caz contrar, absențele sunt declarate nemotivate.

Elevii care acumulează absențe nemotivate riscă și scăderea notei sau a calificativului anual la purtare. Măsura se aplică la fiecare 20 de absențe nemotivate din totalul orelor de studiu pe an școlar sau atunci când absențele nemotivate reprezintă 20% din numărul anual de ore la o disciplină. În învățământul primar, calificativul la purtare scade gradual, de la „Foarte bine” la „Bine”, „Suficient” și „Insuficient”, iar în gimnaziu și liceu media anuală la purtare se reduce gradual, cu câte un punct.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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