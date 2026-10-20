Cosmin Matieș, antreprenor HoReCa despre preocuparea din Alba Iulia pentru… supraturism: „Aloo… nu suntem nici Toscana, nici Barcelona și nici vreo mega destinație”
Cosmin Matieș, antreprenor HoReCa despre preocuparea din Alba Iulia pentru… supraturism: „Aloo… nu suntem nici Toscana, nici Barcelona și nici vreo mega destinație”
Preocuparea pentru supraturism, într-un județ care încă încearcă să-și pună în valoare potențialul turistic, i-a stârnit nedumerirea lui Călin Matieș, antreprenor HoReCa din Alba Iulia. Pornind de la o întâlnire cu Charlie Ottley, omul care a contribuit decisiv la promovarea României în străinătate, acesta critică tendința de a ne teme de problemele marilor destinații turistice înainte de a reuși să atragem suficienți vizitatori.
„Astăzi (n.a. luni, 19 octombrie 2026), am fost invitat de Consiliul Județean să particip la întâlnirea cu Charlie Ottley, un om pe care îl respect foarte mult pentru ceea ce a făcut pentru promovarea României. Un străin care, a promovat România mai mult decât statul român, cu toate ministerele lui de turism, care nu știu de ce mai există.
Vă spun drept, nu am înțeles exact în ce context a venit sau pentru ce a fost invitat la Alba Iulia, dar am dedus că se dorește promovarea județului… cred.
Ce m-a frapat însă a fost intervenția unei persoane din public, care îl întreba cum facem să ne protejăm de supraturism. Să nu pățim ca Barcelona, Toscana sau alte destinații turistice pline ochi de turiști.
Vă spun drept, am rămas tâmpit la întrebare. Băi, am auzit bine?! Se pare că da. Asta era întrebarea.
Aici merge foarte bine povestea cu drobul de sare… Bine, titlul poveștii lui Ion Creangă este altul, dar nu vreau să se simtă lumea jignită.
Aloo…nu suntem nici Toscana, nici Barcelona și nici vreo mega destinație. Aș vrea eu…
Adică, mai pe românește, tu ești rupt în fund de sărăcie, dar te f*te grija ce faci cu banii „DACĂ” devii bogat?!”, a scris Cosmin Matieș într-o postare în mediul online.
sursa foto: Cristian Kalanyos / Facebook
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