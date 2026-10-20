Actualitate

Cosmin Matieș, antreprenor HoReCa despre preocuparea din Alba Iulia pentru… supraturism: „Aloo… nu suntem nici Toscana, nici Barcelona și nici vreo mega destinație”

Ioana Oprean

Publicat

acum 44 de minute

în

De

Cosmin Matieș, antreprenor HoReCa despre preocuparea din Alba Iulia pentru… supraturism: „Aloo… nu suntem nici Toscana, nici Barcelona și nici vreo mega destinație”

Preocuparea pentru supraturism, într-un județ care încă încearcă să-și pună în valoare potențialul turistic, i-a stârnit nedumerirea lui Călin Matieș, antreprenor HoReCa din Alba Iulia. Pornind de la o întâlnire cu Charlie Ottley, omul care a contribuit decisiv la promovarea României în străinătate, acesta critică tendința de a ne teme de problemele marilor destinații turistice înainte de a reuși să atragem suficienți vizitatori.

Petrecerea Divorțaților

„Astăzi (n.a. luni, 19 octombrie 2026), am fost invitat de Consiliul Județean să particip la întâlnirea cu Charlie Ottley, un om pe care îl respect foarte mult pentru ceea ce a făcut pentru promovarea României. Un străin care, a promovat România mai mult decât statul român, cu toate ministerele lui de turism, care nu știu de ce mai există.

Vă spun drept, nu am înțeles exact în ce context a venit sau pentru ce a fost invitat la Alba Iulia, dar am dedus că se dorește promovarea județului… cred.

Ce m-a frapat însă a fost intervenția unei persoane din public, care îl întreba cum facem să ne protejăm de supraturism. Să nu pățim ca Barcelona, Toscana sau alte destinații turistice pline ochi de turiști.

Vă spun drept, am rămas tâmpit la întrebare. Băi, am auzit bine?! Se pare că da. Asta era întrebarea.
Aici merge foarte bine povestea cu drobul de sare… Bine, titlul poveștii lui Ion Creangă este altul, dar nu vreau să se simtă lumea jignită.

Aloo…nu suntem nici Toscana, nici Barcelona și nici vreo mega destinație. Aș vrea eu…
Adică, mai pe românește, tu ești rupt în fund de sărăcie, dar te f*te grija ce faci cu banii „DACĂ” devii bogat?!”, a scris Cosmin Matieș într-o postare în mediul online.

sursa foto: Cristian Kalanyos / Facebook

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Video | Președintele Nicușor Dan, la învestirea Guvernului Niculescu: „Colaborarea dintre partide este un semn de normalitate”

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 minute

în

20 octombrie 2026

De

Președintele Nicușor Dan, la învestirea Guvernului Niculescu: „Colaborarea dintre partide este un semn de normalitate” „Colaborarea dintre partide este un semn de normalitate”, a subliniat președintele Nicușor Dan la ceremonia de învestire a Guvernului Niculescu, desfășurată în seara zilei de marți, 20 octombrie 2026. Citește și: Video | Guvernul Niculescu a primit votul de învestitură […]

Citește mai mult

Actualitate

Update Foto | Accident grav pe Autostrada A1, în județul vecin: Bărbat în stop cardio-respirator după impactul violent dintre două vehicule. Trafic blocat pe sensul Sibiu-Vâlcea

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

20 octombrie 2026

De

Accident grav pe Autostrada A1, în județul vecin: Bărbat în stop cardio-respirator după impactul violent dintre două vehicule. Trafic blocat pe sensul Sibiu-Vâlcea Polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea–Deva intervin de urgență la un accident de circulație produs pe autostrada A1, la km 239, pe sensul Sibiu–Vâlcea, în apropiere de ieșirea […]

Citește mai mult

Actualitate

Cum se motivează absențele elevilor și ce sancțiuni riscă cei care lipsesc nemotivat

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

20 octombrie 2026

De

Cum se motivează absențele elevilor și ce sancțiuni riscă cei care lipsesc nemotivat Ministerul Educației clarifică regulile privind consemnarea și motivarea absențelor elevilor. Cadrele didactice sunt obligate să înregistreze absențele la fiecare oră de curs, însă acestea nu pot fi folosite ca mijloc de sancționare sau constrângere a elevilor, fiind consemnate exclusiv atunci când aceștia […]

Citește mai mult