Contract uriaș pentru colectarea deșeurilor din Zona 2 – Tărtăria scos la licitație în Alba: Care sunt obligațiile viitorului operator

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Alba a lansat procedura de delegare prin concesiune a serviciului de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și similare pentru Zona 2 – Tărtăria. Valoarea totală a contractului propus este de 95.476.874 lei, fără TVA, iar ofertele pot fi depuse până la 27 noiembrie 2026.

Zona și populația deservită

Zona 2 cuprinde 16 unități administrativ-teritoriale: municipiul Sebeș și orașul Cugir, ca localități urbane, și 14 comune: Blandiana, Câlnic, Ceru-Băcăinți, Cut, Daia Română, Doștat, Gârbova, Pianu, Sălișteа, Săsciori, Șibot, Spring, Șugag și Vințu de Jos. Potrivit documentației, zona avea 78.933 de locuitori la 1 ianuarie 2025, dintre care 45.724 în mediul urban și 33.209 în cel rural. Serviciul vizează 22.025 de gospodării individuale, 13.161 de locuințe în blocuri și 4.694 de persoane juridice.

Ce trebuie să facă operatorul

Câștigătorul va colecta separat deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă, biodeșeurile și deșeurile reziduale, de la populație și de la operatorii economici și instituțiile din zonă. Va colecta și deșeuri textile, periculoase menajere, voluminoase și din construcții provenite din locuințe, precum și deșeuri abandonate. Deșeurile reciclabile și cele reziduale merg la Stația de transfer Tărtăria și apoi la centrul de management integrat al deșeurilor de la Galda de Jos, iar biodeșeurile sunt duse direct la instalația de tratare biologică de acolo.

Cantitățile estimate pentru primul an de operare sunt de 20.140 de tone de deșeuri municipale, din care 2.470 de tone reciclabile, 2.380 de tone biodeșeuri și 15.290 de tone deșeuri reziduale. Pe lângă acestea, documentația estimează 170 de tone de deșeuri voluminoase și 120 de tone de deșeuri din construcții.

Obiective și indicatori

Contractul urmărește colectarea separată a cel puțin 70% din cantitatea de deșeuri reciclabile de hârtie, metal, plastic și sticlă generată în deșeurile municipale, precum și a cel puțin 50% din biodeșeurile generate, în ultimul an de implementare. Operatorul va trebui să organizeze și campanii de informare a publicului, cu o valoare de cel puțin 82.171,20 de lei fără TVA în primul an.

Mobilizare și echipamente

Perioada de mobilizare, între semnarea contractului și începerea efectivă a serviciilor, este de 6 luni. În acest interval operatorul angajează cel puțin 80% din personal, procură vehiculele și obține autorizațiile și licențele. Va instala și un sistem informatic și o bază de date a operațiunilor. Operatorul trebuie să aibă cel puțin o bază de lucru în zona delegată sau în apropiere. Autospecialele vor avea norma de poluare minimă EURO VI, sisteme de supraveghere video și GPS, iar în primul an recipientele pentru deșeurile reziduale și biodeșeurile colectate din poartă în poartă vor avea sistem de identificare a utilizatorilor, de tip RFID. Operatorul trebuie să asigure și investiții de natura bunurilor de retur, între care 10.093 de pubele negre pentru gospodăriile din urban, 11.932 pentru cele din rural și mii de recipiente pentru fracțiile reciclabile. În echipa de conducere trebuie să existe un manager de contract, cu studii superioare și minimum 3 ani de experiență în managementul activităților de salubrizare.

Plata și criteriul de atribuire

Ofertanții vor propune trei tarife distincte, exprimate în lei pe tonă, fără TVA: pentru deșeurile reciclabile, pentru cele reziduale și pentru biodeșeuri. Plata se face lunar, de către fiecare UAT, în funcție de cantitățile colectate și acceptate.

Contractul va fi atribuit pe criteriul ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, cu un punctaj maxim de 100 de puncte. Fiecare dintre cele trei tarife are o pondere de 30%, iar restul de 10% revine impactului asupra mediului, măsurat prin emisiile de gaze cu efect de seră din consumul de carburant.

Monitorizare

Operatorul va transmite rapoarte lunare, trimestriale și anuale, iar autoritatea contractantă poate verifica activitatea la fața locului și prin mijloace video. Neîndeplinirea obligațiilor poate atrage penalități, conform contractului de delegare.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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