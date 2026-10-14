Concursul 2026 pentru directori de școli din Alba: Note cuprinse între… 3 și 9 la proba de evaluare a competențelor!
Concursul 2026 pentru directori de școli din Alba: Note cuprinse între… 3 și 9 la proba de evaluare a competențelor!
Proba pentru evaluarea competențelor (capacități și aptitudini personale), parte a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, s-a desfășurat marți, 13 octombrie 2026. Centrul special din Alba a fost Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia.
Aproape două treimi dintre candidați au promovat
Dintre cei 106 candidați înscriși, doar unul a lipsit de la examen. La probă au participat deci 105 candidați, iar 68 dintre ei au fost declarați promovați, adică 64,8%. Ceilalți 37 (35,2%) au fost declarați nepromovați.
Promovarea a presupus obținerea notei 6: toți candidații cu note de 5,5 sau mai mici au fost declarați nepromovați.
Notele cele mai mari și cele mai mici
Cea mai mare notă a fost 9, obținută de patru candidați, urmați de doi candidați cu 8,5. Cea mai mică notă a fost 3, obținută de un singur candidat. Două lucrări au fost notate cu 3,5, iar șapte cu 4.
Lucrările au fost evaluate pe bază de coduri de anonimizare.
Contestațiile la prima probă se soluționează pe 15 octombrie 2026, când vor fi afișate și rezultatele finale.
Proba scrisă, pe 20 octombrie
Proba scrisă, de evaluare a cunoștințelor de management și legislație școlară, se va desfășura pe 20 octombrie 2026, iar rezultatele sunt afișate în aceeași zi. Ministerul Educației a transmis că participanții au de rezolvat 20 de grile din bibliografia de concurs în maximum o oră, iar nota minimă de promovare este 7. Pragul este astfel mai ridicat decât la proba de competențe, unde a fost suficientă nota 6. Contestațiile la proba scrisă se soluționează pe 22 octombrie 2026.
Interviul, în a doua jumătate a lunii noiembrie
Între probe, comisiile de interviu evaluează administrativ proiectele planurilor manageriale și ale planurilor de acțiune, în perioada 21 octombrie – 4 noiembrie 2026. Candidații sunt programați pe 10-11 noiembrie 2026, iar interviurile se desfășoară între 12 și 27 noiembrie 2026. Contestațiile la interviu pot fi depuse până pe 2 decembrie 2026, în maximum 24 de ore de la afișarea rezultatelor, și se soluționează până pe 7 decembrie 2026.
Media finală se calculează din nota de la proba scrisă și punctajul de la interviu. Proba de competențe este eliminatorie, dar nota ei nu intră în medie. Toate probele sunt înregistrate audio-video.
Noii directori, din 1 ianuarie 2027
Rezultatele finale ale concursului vor fi publicate pe 9 decembrie 2026. Directorii și directorii adjuncți declarați admiși intră în funcție la 1 ianuarie 2027.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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