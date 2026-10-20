Curier Județean

Concurs directori școli 2026: Ce note au obținut candidații din Alba la proba scrisă

Ioana Oprean

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Concurs directori școli 2026: Ce note au obținut candidații din Alba la proba scrisă

Aproape toți candidații prezenți la proba scrisă pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Alba au obținut calificativul „PROMOVAT”. Rezultatele inițiale au fost afișate de Inspectoratul Școlar Județean Alba în ziua examenului, marți, 20 octombrie 2026.

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Proba pentru evaluarea cunoștințelor de management și legislație școlară s-a desfășurat în centrul special de la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia. Concursul face parte din sesiunea august–decembrie 2026, organizată de Comisia județeană de organizare a concursului.

Dintre cei 68 de candidați, 67 au fost declarați promovați, iar unul singur, nepromovat. Acesta din urmă a obținut nota 6. Cea mai mică notă dintre candidații promovați a fost 7, obținută de cinci persoane, iar o altă notă de la limita inferioară a fost 7,5.

La polul opus, nouă candidați au obținut nota maximă, 10. Calculată pe baza notelor din listă, media generală a lotului este de aproximativ 8,8. Notele se concentrează în intervalul 8–9,5, iar notele de 9 și 9,5 sunt printre cele mai frecvente. Nu apare niciun candidat cu mențiunea „absent”, „retras” sau „eliminat”. Tabelul include toate cele cinci mențiuni posibile, dar doar „promovat” și „nepromovat” au fost folosite.

Lista cu rezultatele poate fi văzută AICI.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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