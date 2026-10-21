Călin Georgescu, audiat la DIICOT după ce ar fi cerut să-i fie căutate microfoanele din vilă

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu este audiat miercuri, 21 octombrie 2026, la DIICOT, într-un dosar privind operațiuni ilegale cu dispozitive informatice și tentativa de compromitere a echipamentelor folosite de anchetatori pentru supravegherea tehnică. Potrivit unor surse judiciare citate de AGERPRES, acesta ar fi solicitat unui bărbat să verifice dacă în vila sa din Mogoșoaia au fost instalate dispozitive de înregistrare.

La sediul DIICOT – Structura Centrală este audiat și bărbatul în vârstă de 35 de ani, suspectat că ar fi scanat imobilul la solicitarea lui Georgescu, în vârstă de 64 de ani.

Potrivit comunicatului transmis de procurori, cei doi ar fi urmărit identificarea echipamentelor audio-video utilizate de organele judiciare, precum și alterarea datelor informatice ori perturbarea funcționării sistemelor folosite pentru punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică.

Anchetatorii susțin că verificarea vilei ar fi avut loc pe 26 septembrie, după ce cei doi ar fi aflat despre măsurile de supraveghere instituite în cadrul anchetei. DIICOT precizează că rezultatul urmărit nu s-a produs, din motive independente de voința suspecților.

În cursul zilei de miercuri, procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Investigații Criminale au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară în București, în cadrul dosarului în care sunt investigate infracțiunile de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, în formă de autorat și instigare, precum și tentativa de alterare a integrității datelor informatice și de perturbare a funcționării sistemelor informatice.

Percheziții la vila lui Georgescu și un dispozitiv de bruiaj găsit în mașină

Dosarul vine după perchezițiile efectuate pe 21 septembrie la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia. În acea zi, fostul candidat a fost ridicat din trafic și dus la domiciliu, unde anchetatorii au desfășurat verificări timp de aproximativ șapte ore. La final, anchetatorii au plecat cu mai multe genți cu documente.

Tot atunci, în mașina lui Georgescu ar fi fost descoperit un dispozitiv de bruiaj, descris drept un „rabbler”, despre care surse din anchetă au afirmat că putea împiedica înregistrarea anumitor conversații.

Călin Georgescu are calitatea de inculpat într-un alt dosar instrumentat de DIICOT. Cercetările în cauza actuală sunt în desfășurare, iar acuzațiile formulate de anchetatori urmează să fie analizate potrivit procedurilor legale.

sursa: Agerpres

foto: arhivă

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