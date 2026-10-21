Calendarul admiterii și al repartizării în învățământul liceal pentru anul școlar 2027-2028: Care este forma finală stabilită de minister
Calendarul admiterii și al repartizării în învățământul liceal pentru anul școlar 2027-2028: Care este forma finală stabilită de minister
Ministerul Educației și Cercetării a publicat forma finală a calendarului de repartizare și admitere în învățământul liceal pentru anul școlar 2027-2028. Documentul a fost modificat după schimbarea legislativă prin care concursul de admitere în clasa a IX-a nu va mai fi organizat.
Primul pas din calendar are loc încă din toamna acestui an. Pe 13 noiembrie 2026, liceele tehnologice și tehnologice duale care organizează probe suplimentare de admitere în clasa a IX-a vor publica pe site-urile proprii Procedura pentru probele suplimentare de admitere. Înscrierea la aceste probe se va face în perioada 6-12 mai 2027, iar probele se vor desfășura între 13 și 18 mai 2027. Rezultatele vor fi afișate pe 19 mai 2027 de către unitățile de învățământ care au organizat proba, tot atunci urmând să se depună și contestațiile, dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor. Rezultatele obținute în urma soluționării contestațiilor vor fi afișate pe 21 mai 2027.
Pentru învățământul vocațional se organizează probe de aptitudini, iar pentru clasele cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională și pentru cele cu predare în limba unei minorități naționale se organizează probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. Înscrierea la aceste probe are loc între 19 și 21 mai 2027, iar susținerea lor între 24 și 28 mai 2027. Rezultatele se comunică pe 31 mai 2027, când pot fi depuse și contestațiile, în cazul în care există prevederi metodologice în acest sens. Rezultatele finale vor fi comunicate pe 2 iunie 2027.
Etapa repartizării computerizate începe în luna iulie. În zilele de 12-16 și 19 iulie 2027, absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora vor completa opțiunile în fișele de înscriere, asistați de dirigințiile claselor a VIII-a. Repartizarea computerizată va avea loc pe 22 iulie 2027 și se adresează absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la începerea cursurilor anului școlar 2027-2028. Între 23 și 27 iulie 2027, candidații repartizați vor depune dosarele de înscriere la unitățile de învățământ la care au fost admiși.
sursa: Ministerul Educației
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