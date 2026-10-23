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Bonurile fiscale ar putea conține un cod QR: Autoritățile vor să modernizeze sistemul fiscal pentru a urmări mai ușor tranzacțiile

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

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Bonurile fiscale ar putea conține un cod QR: Autoritățile vor să modernizeze sistemul fiscal pentru a urmări mai ușor tranzacțiile

Bonurile fiscale ar urma să conțină și un cod QR, potrivit unei legi care vizează modernizarea sistemului fiscal. În acest fel, autoritățile vor să urmărească mai ușor tranzacțiile.

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Specialiștii spun însă că măsura ar putea fi utilă și pentru clienți. Codul ar putea reprezenta un reper suplimentar pentru retururi și garanții, ca o dovadă a cumpărăturilor.

Codul QR trebuie tipărit direct pe bonul fiscal emis de casele de marcat. În momentul în care îl scanăm cu telefonul mobil, ar trebui să vedem data și ora emiterii lui, numărul bonului, dar și seria fiscală a aparatului care l-a emis.

Deși măsura a fost gândită pentru ca statul să verifice mai ușor dacă bonurile fiscale sunt reale și să combată, astfel, mai ușor evaziunea fiscală, există câteva beneficii și pentru cumpărători.

Bogdan Belciu, economist: „Le putem păstra mai ușor și este relevant în momentul în care e vorba de un retur sau e vorba de o garanție. De multe ori bonurile le pierzi, după o vreme sunt mai greu de citit, încep să se șteargă caracterele pe ele, deci există anumite beneficii din punct de vedere al păstrării, arhivării, returnării și al unor procese administrative.”

Unii comercianți emit deja bonurile fiscale electronice – direct pe telefon sau pe adresa de email pentru clienții care sunt înscriși în bazele lor de date.

Emilian Duca, consultant fiscal: „Introducerea acestui cod QR în sistemele informatice actuale presupune adaptări de software, adică costuri pentru comercianți.”

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