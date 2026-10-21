Curier Județean

Bărbat din Șona, reținut de polițiști: A sustras un telefon dintr-un hipermarket din Alba Iulia, din spațiul destinat depozitării bagajelor

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Bărbat din Șona, reținut de polițiști: A sustras un telefon dintr-un hipermarket din Alba Iulia, din spațiul destinat depozitării bagajelor

Un bărbat din Șona a fost reținut de polițiști după ce a sustras un telefon dintr-un hipermarket din Alba Iulia, din spațiul destinat depozitării bagajelor.

Petrecerea Divorțaților

Potrivit IPJ Alba, la data de 20 octombrie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din localitatea Șona, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

Din cercetări a reieșit că, în după-amiaza zilei de 12 octombrie 2026, bărbatul, în timp ce se afla în incinta unui hipermarket de pe raza municipiului Alba Iulia, ar fi sustras un telefon mobil din spațiul destinat depozitării bagajelor.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

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