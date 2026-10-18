Bărbat de 50 de ani, din Berghin, reținut după ce s-ar fi apropiat la mai puțin de 100 de metri față de fosta parteneră. A încălcat măsurile prevăzute de ordinul de protecție
Bărbat de 50 de ani, din Berghin, reținut după ce s-ar fi apropiat la mai puțin de 100 de metri față de fosta parteneră. A încălcat măsurile prevăzute de ordinul de protecție
Un bărbat de 50 de ani, din comuna Berghin, a fost reținut pentru 24 de ore, după ce ar fi încălcat ordinul de protecție emis împotriva sa și s-ar fi apropiat la mai puțin de 100 de metri de fosta parteneră.
Potrivit IPJ Alba la data de 17 octombrie 2026, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 50 de ani, din comuna Berghin, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecție a oricăreia dintre măsurile prevăzute și dispuse prin ordinul de protecție.
Din cercetări a reieșit că, la aceeași dată, bărbatul s-ar fi apropiat la mai puțin de 100 de metri față de fosta parteneră, în vârstă de 45 de ani, încălcând astfel măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis la data de 22 septembrie 2026, de către Judecătoria Alba Iulia.
Cercetările sunt continuate sub supravegherea și coordonarea procurorului de caz din cadrul unității de parchet competente.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
18 octombrie | Prețurile la benzină și motorină în Alba Iulia: Cât costă carburanții astăzi. Benzina s-a ieftinit ușor
Prețurile la benzină și motorină în Alba Iulia: Cât costă carburanții astăzi. Benzina s-a ieftinit ușor Șoferii din Alba Iulia găsesc, duminică, 18 octombrie 2026, prețuri ușor mai mici la benzină, după ce mai multe lanțuri mari de benzinării au redus tarifele cu până la 5 bani pe litru. Prețurile carburanților diferă însă de la […]
16-17 octombrie 2026 | Inspectorii ISU Alba, controale inopinate restaurante, cluburi și baruri: Amendă de 20.000 de lei și 3 nereguli constatate
Inspectorii ISU Alba, controale inopinate restaurante, cluburi și baruri: Amendă de 20.000 de lei și 3 nereguli constatate Acțiunile de control pe linia apărării împotriva incendiilor și prevenirii situațiilor de urgență au fost continuat de inspectorii ISU Alba. Potrivit instituției, în continuarea măsurilor dispuse pentru reducerea sau eliminarea riscurilor de producere a situațiilor de urgență […]
Foto | Bărbat de 47 de ani, reținut și adus la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba după ce a băgat un câine într-un sac și l-a aruncat într-un râu
Bărbat de 47 de ani, reținut și adus la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba după ce a băgat un câine într-un sac și l-a aruncat într-un râu Un bărbat de 47 de ani, din localitatea Sadu, județul Sibiu, a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ora de iarnă 2026: Când se dau ceasurile înapoi. În ce noapte se schimbă ora în România
Ora de iarnă 2026: Când se dau ceasurile înapoi. În ce noapte se schimbă ora în România România va trece...
Foto | Accident mortal pe un drum județean: Un tânăr de 25 de ani și-a pierdut viața după ce a lovit un stâlp de electricitate
Accident mortal pe un drum județean: Un tânăr de 25 de ani și-a pierdut viața după ce a lovit un...
Știrea Zilei
Foto | Mesaje de condoleanțe pentru asistenta de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba care a fost găsită fără suflare: ,,O parte din inima mea s-a dus odată cu tine”
Mesaje de condoleanțe pentru asistenta de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba care a fost găsită fără suflare: ,,O parte...
ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 18 octombrie 2026. Condițiile de înscriere la concurs
ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 18 octombrie 2026. Condițiile de înscriere la...
Curier Județean
18 octombrie | Prețurile la benzină și motorină în Alba Iulia: Cât costă carburanții astăzi. Benzina s-a ieftinit ușor
Prețurile la benzină și motorină în Alba Iulia: Cât costă carburanții astăzi. Benzina s-a ieftinit ușor Șoferii din Alba Iulia...
16-17 octombrie 2026 | Inspectorii ISU Alba, controale inopinate restaurante, cluburi și baruri: Amendă de 20.000 de lei și 3 nereguli constatate
Inspectorii ISU Alba, controale inopinate restaurante, cluburi și baruri: Amendă de 20.000 de lei și 3 nereguli constatate Acțiunile de...
Politică Administrație
Victor Negrescu a premiat oamenii care fac diferența în județul Alba, la cea de-a treia ediție a Galei „Omul potrivit la locul potrivit”
Victor Negrescu a premiat oamenii care fac diferența în județul Alba, la cea de-a treia ediție a Galei „Omul potrivit...
Un consilier local AUR dintr-o comună din Alba și-a anunțat demisia: „Nu vreau să mă prefac. Nu vreau să port o mască”. Motivele invocate
Un consilier local AUR dintr-o comună din Alba și-a anunțat demisia: „Nu vreau să mă prefac. Nu vreau să port...
Opinii Comentarii
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026. Urări și felicitări pentru cei ce își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026 • Urări și felicitări de bine care pot fi transmise prin SMS pentru Sf. Paraschiva,...
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...