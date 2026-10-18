Curier Județean

Bărbat de 50 de ani, din Berghin, reținut după ce s-ar fi apropiat la mai puțin de 100 de metri față de fosta parteneră. A încălcat măsurile prevăzute de ordinul de protecție

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

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Bărbat de 50 de ani, din Berghin, reținut după ce s-ar fi apropiat la mai puțin de 100 de metri față de fosta parteneră. A încălcat măsurile prevăzute de ordinul de protecție 

Un bărbat de 50 de ani, din comuna Berghin, a fost reținut pentru 24 de ore, după ce ar fi încălcat ordinul de protecție emis împotriva sa și s-ar fi apropiat la mai puțin de 100 de metri de fosta parteneră. 

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Potrivit IPJ Alba la data de 17 octombrie 2026, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 50 de ani, din comuna Berghin, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecție a oricăreia dintre măsurile prevăzute și dispuse prin ordinul de protecție.

Din cercetări a reieșit că, la aceeași dată, bărbatul s-ar fi apropiat la mai puțin de 100 de metri față de fosta parteneră, în vârstă de 45 de ani, încălcând astfel măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis la data de 22 septembrie 2026, de către Judecătoria Alba Iulia.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea și coordonarea procurorului de caz din cadrul unității de parchet competente.

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