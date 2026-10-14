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Angajări în armată octombrie 2026: Ce posturi sunt disponibile în județul Alba. Cum se fac înscrierile

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Angajări în armată octombrie 2026: Ce posturi sunt disponibile în județul Alba. Cum se fac înscrierile

A fost aprobat planul de recrutare pentru seria a II-a de soldați și gradați profesioniști. Sunt disponibile 2.172 de locuri în toată țara, au anunțat reprezentanții Centrului Militar Județean Alba. 

Petrecerea Divorțaților

Conform acestora, posturile disponibile in judetul Alba sunt:

Batalionul 136 Geniu „Apulum” Alba Iulia – 14 locuri

„Ai între 18 și 45 de ani?

Ai absolvit cel puțin 10 clase?

Îți dorești o carieră sigură, cu multiple posibilități de dezvoltare?

Este momentul să iei inițiativa și să faci un pas spre viitorul pe care ți-l dorești. Ai CURAJ să începi. Îndrăznește să participi la selecție!

Ai mai participat la selecție și îți dorești în continuare să devii militar? Experiența de atunci poate fi un sprijin pentru reușita de acum. Îți dorim mult succes la această nouă șansă!

Înscrierea se face la unitatea militară în care îți dorești să îți începi cariera.

Pregătirea durează 12 săptămâni și începe la 7 decembrie 2026.

ALEGE să faci parte din Armata României!”, se arată într-o comunicare publică a Ministerului Apărării Naționale.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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