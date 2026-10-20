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Albaiulianul Laurențiu Blaga și-a încheiat mandatul la conducerea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară: În ce context părăsește șefia instituției

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Albaiulianul Laurențiu Blaga și-a încheiat mandatul la conducerea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară: În ce context părăsește șefia instituției

Albaiulianul Laurențiu Blaga a anunțat, luni, 19 octombrie 2026, încetarea mandatului său la conduecrea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), în contextul trecerii Partidului Național Liberal (PNL) în opoziție.

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Acesta s-a aflat în ultimii 3 ani la al doilea mandat de președinte-director general al ANCPI.

„Acest mandat se încheie, însă proiectele începute și direcțiile de dezvoltare construite în acești trei ani trebuie să continue. Modernizarea ANCPI, extinderea cadastrului sistematic și digitalizarea serviciilor sunt proiecte care depășesc durata unui mandat și care trebuie duse mai departe, în beneficiul cetățenilor și al unui sistem de cadastru și carte funciară modern, sigur și eficient”, a transmis Laurențiu Blaga într-un amplu mesaj publicat în mediul online

„În acești trei ani nu toate lucrurile au fost simple și nu toate obiectivele au putut fi atinse în ritmul pe care ni l-am dorit. Dar am încercat să găsim soluții, să continuăm proiectele importante și să construim un sistem mai accesibil și mai eficient.

Cadastrul și cartea funciară înseamnă, înainte de toate, siguranța proprietății. Înseamnă siguranță pentru cetățean, pentru tranzacțiile imobiliare, pentru investiții și pentru administrația publică. Acesta este reperul după care am încercat să ne ghidăm activitatea.

Le mulțumesc colegilor din ANCPI și din toate oficiile de cadastru și publicitate imobiliară pentru munca și efortul depuse, inclusiv în perioadele foarte dificile. Mulțumesc, de asemenea, partenerilor instituționali, profesioniștilor din domeniu și tuturor celor care au contribuit la proiectele noastre”, a mai spus Laurențiu Blaga.

foto: arhivă

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