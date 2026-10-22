Alba Iulia, capitala dialogului despre limbă și identitate: 65 de cercetători din 11 țări participă la conferința internațională CLIE-2026

În perioada 23–25 octombrie 2026, Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia găzduiește cea de-a 15-a ediție a Conferinței internaționale de Educație Lingvistică și Interculturală – CLIE-2026.

Conferința este organizată de Centrul de Cercetare și Inovare în Educația Lingvistică (CIEL) al Facultății de Istorie, Litere și Științe ale Educației, în parteneriat cu Universitatea din Madeira (Portugalia), Universitatea din Sarajevo de Est și International Burch University (Bosnia și Herțegovina), Societatea Română de Studii Anglo-Americane (RSEAS) și Societatea Europeană pentru Studiul Limbii Engleze (ESSE), cu sprijinul Consiliului Județean Alba.

Tema din acest an, „Voices Across Borders: Translanguaging, Identity, and Inclusion from Local Roots to Global Dialogue”, pornește de la o idee simplă: limba nu este doar un instrument de comunicare, ci și memoria, identitatea și sentimentul de apartenență ale unei comunități. Atunci când o limbă, un dialect sau un grai dispare, se pierde odată cu el o parte din istoria și cultura celor care l-au vorbit. Participanții vor discuta despre păstrarea limbilor minoritare și a dialectelor, despre educația copiilor și tinerilor care cresc între două sau mai multe limbi, despre traducere și dialog intercultural, dar și despre felul în care inteligența artificială schimbă modul în care comunicăm.

La conferință participă 65 de cadre didactice, cercetători, doctoranzi și masteranzi din 29 de universități și institute de cercetare din România, Albania, Austria, Bosnia și Herțegovina, Canada, Finlanda, Italia, Portugalia, Regatul Unit și Spania. Timp de trei zile, aceștia își vor prezenta și disemina rezultatele cercetărilor în patru conferințe în plen, 16 mese rotunde, un atelier practic de audiodescriere și un panel internațional. Sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 17:45, vor fi lansate volumele Manual de dialect aromân pentru studiu universitar – nivel avansat (C1). Patrimoniu cultural și lingvistic (Nicolae Saramandu, Manuela Nevaci, Irina Floarea, Editura Universității din București, 2026) și Research in Applied Linguistics and Language Education: Design, Methods and Analysis (Teodora Popescu, Presa Universitară Clujeană, 2025).

Deschiderea oficială va avea loc vineri, 23 octombrie 2026, la ora 9:00, în Sala Senatului, Palatul Apor, Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia. Vă invităm să fiți alături de noi la deschidere, precum și la prezentările și dezbaterile din cele trei zile ale conferinței. Programul complet al evenimentului poate fi accesat pe site-ul universității.

foto reprezentativă: arhivă (cu rol ilustrativ)

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