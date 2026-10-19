Ajutor pentru încălzire 2026 la Alba Iulia: De când se pot depune cererile

Primăria Municipiului Alba Iulia prin Direcția de Asistență Socială informează că, începând cu data de 2 noiembrie 2026, persoanele interesate pot depune cererea-declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței pe perioada sezonului rece noiembrie 2026 – martie 2027 la sediul Direcției de Asistență Socială Alba Iulia (B-dul Republicii nr.26) în intervalul: luni – joi, între orele 9:00 -15:00 și vineri, între orele 9:00-12:00.

Conform Legii 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, în funcție de sistemul de încălzire utilizat în locuință, categoriile de ajutoare pentru încălzire sunt:

*ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică în sistem centralizat;

*ajutor pentru gaze naturale;

*ajutor pentru energie electrică;

*ajutor pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.

Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană (în cazul familiei) şi de 2.053 lei (în cazul persoanei singure), conform art. 7 alin. (2) din Legea 226/2021.

Conform art. 7 din Legea 226/2021 ajutorul se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, după caz, iar compensarea se raportează la valoarea de referință prevăzută de lege și NU la valoarea facturii de energie.

Nivelul maxim al ajutorului pentru încălzirea locuinței aferent unei luni, (raportat la venitul persoanei singure/ familie) în funcție de sistemul de încălzire utilizat este de 250 lei/lună pentru gaze naturale, 500 lei/lună pentru energie electrică, 320 lei/lună pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.

Familiile și persoanele singure ale căror venituri sunt de până la valoarea prevăzută la art. 7 alin. (2) beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate.

Ajutorul se acordă pentru un singur sistem de încălzire. Orice modificare a datelor declarate iniţial se va aduce la cunoştinţa Direcției de Asistență Socială Alba Iulia, în termen de 5 zile de la data modificării (de exemplu: componenţa familiei, venituri, bunuri deţinute în proprietate etc.).

Cererile-tip şi declaraţiile pe propria răspundere se pot prelua de la sediul Direcției de Asistență Socială sau se pot descărca de pe site-ul Direcției de Asistență Socială https://directiadeasistentasocialaalbaiulia.ro/ și pe site-ul Primăriei Municipiului Alba Iulia www.apulum.ro.

Modelul cererii, lista documentelor necesare, precum și alte informații suplimentare le puteți obține la sediul Direcției de Asistență Socială Alba Iulia str. Republicii nr. 26 și la nr. de telefon 0258/810325.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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