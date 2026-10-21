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UPDATE VIDEO | Accident rutier în Alba Iulia: O femeie rănită după ce două mașinii s-au ciocnit pe Calea Moților

Ioana Oprean

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Accident rutier în Alba Iulia: O femeie rănită după ce două mașinii s-au ciocnit pe Calea Moților

Un accident rutier între două autoturisme a avut loc miercuri după-masa, în jurul orei 17.00, pe Calea Moților din Alba Iulia.

Petrecerea Divorțaților

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea masurilor specifice la un accident rutier produs în Alba Iulia, Calea Motilor.

În accident sunt 2 auto implicate, fara persoane incarcerate.

Forțele alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 ambulanță SAJ.

Polițiștii au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la producerea evenimentului rutier pe raza municipiului Alba Iulia, strada Calea Moților, în zona unui hipermarket, în care ar fi implicate două autoturisme.

Potrivit informațiilor transmise prin apelul la 112, o femeie ar fi suferit leziuni corporale. Polițiștii se deplasează la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și fluidizarea traficului rutier.

În zonă, traficul rutier se desfășoară cu dificultate.

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