UPDATE VIDEO | Accident rutier în Alba Iulia: O femeie rănită după ce două mașinii s-au ciocnit pe Calea Moților
Accident rutier în Alba Iulia: O femeie rănită după ce două mașinii s-au ciocnit pe Calea Moților
Un accident rutier între două autoturisme a avut loc miercuri după-masa, în jurul orei 17.00, pe Calea Moților din Alba Iulia.
Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea masurilor specifice la un accident rutier produs în Alba Iulia, Calea Motilor.
În accident sunt 2 auto implicate, fara persoane incarcerate.
Forțele alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 ambulanță SAJ.
Polițiștii au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la producerea evenimentului rutier pe raza municipiului Alba Iulia, strada Calea Moților, în zona unui hipermarket, în care ar fi implicate două autoturisme.
Potrivit informațiilor transmise prin apelul la 112, o femeie ar fi suferit leziuni corporale. Polițiștii se deplasează la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și fluidizarea traficului rutier.
În zonă, traficul rutier se desfășoară cu dificultate.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Un drum pietruit din Alba, cu probleme la fiecare ploaie, propus pentru modernizare
Un drum pietruit din Alba, cu probleme la fiecare ploaie, propus pentru modernizare Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat că autoritățile locale din comuna Cetatea de Baltă au depus solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Refacere drum de interes local – Drum comunal DC 32 – Tronsonul 1″. Un drum pietruit, […]
Alba Iulia: Licitație de peste 5 milioane de lei pentru renovarea energetică a unor blocuri
Alba Iulia: Licitație de peste 5 milioane de lei pentru renovarea energetică a unor blocuri Primăria municipiului Alba Iulia a lansat procedura de achiziție pentru execuția lucrărilor de reabilitare termică a unor clădiri rezidențiale multifamiliale. Ofertele pot fi depuse până la 12 noiembrie 2026. Autoritatea contractantă caută un constructor pentru lucrările aferente obiectivului „Renovare energetică […]
Peste 8.200 de teste pentru expertiza sanitar-veterinară a alimentelor, efectuate de laboratorul DSVSA Alba în primele nouă luni ale anului 2026
Peste 8.200 de teste pentru expertiza sanitar-veterinară a alimentelor, efectuate de laboratorul DSVSA Alba în primele nouă luni ale anului 2026 Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor din cadrul DSVSA Alba a efectuat, în primele nouă luni ale anului 2026, peste 8.200 de teste pentru verificarea conformității produselor alimentare destinate consumului uman, în conformitate […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Pensii private | Premierul Luca Niculescu, mesaj ferm: „Nimeni nu se atinge de Pilonul II de pensii”
Pensii private | Premierul Luca Niculescu, mesaj ferm: „Nimeni nu se atinge de Pilonul II de pensii” Premierul Luca Niculescu...
Sindicatele din învățământ, semnal de alarmă cu privire la siguranța elevilor și a angajaților din școli, după incidentele de la Timișoara și Bistrița: ,,Ce tragedie mai trebuie să aibă loc pentru a se interveni concret?”
Sindicatele din învățământ, semnal de alarmă cu privire la siguranța elevilor și a angajaților din școli, după incidentele de la...
Știrea Zilei
Video | Captură spectaculoasă la Cugir: 4,42 milioane de țigarete de contrabandă, descoperite în trei autoutilitare!
Captură spectaculoasă la Cugir: 4,42 milioane de țigarete de contrabandă, descoperite în trei autoutilitare! Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității...
Video | Puhoi de lume la moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia
Puhoi de lume la moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia Sute de persoane erau prezente, miercuri,...
Curier Județean
Un drum pietruit din Alba, cu probleme la fiecare ploaie, propus pentru modernizare
Un drum pietruit din Alba, cu probleme la fiecare ploaie, propus pentru modernizare Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat...
UPDATE VIDEO | Accident rutier în Alba Iulia: O femeie rănită după ce două mașinii s-au ciocnit pe Calea Moților
Accident rutier în Alba Iulia: O femeie rănită după ce două mașinii s-au ciocnit pe Calea Moților Un accident rutier...
Politică Administrație
Primăria Alba Iulia, demersuri pentru recertificarea ISO 9001 a sistemului de management al calității: Cine va presta și cât costă serviciile de audit
Primăria Alba Iulia, demersuri pentru recertificarea ISO 9001 a sistemului de management al calității: Cine va presta și cât costă...
Sebeș, un oraș mai bine conectat: Investiții în mobilitate urbană și legături între cartierele Lancrăm-Mihail Kogălniceanu -Aleea Lac-Aleea Parc-Lucian Blaga- Centru-Parcul Arini -Petrești
Sebeș, un oraș mai bine conectat: Investiții în mobilitate urbană și legături între cartierele Lancrăm-Mihail Kogălniceanu -Aleea Lac-Aleea Parc-Lucian Blaga-...
Opinii Comentarii
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026. Urări și felicitări pentru cei ce își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026 • Urări și felicitări de bine care pot fi transmise prin SMS pentru Sf. Paraschiva,...
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...