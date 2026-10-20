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Update Foto | Accident grav pe Autostrada A1, în județul vecin: Bărbat în stop cardio-respirator după impactul violent dintre două vehicule. Trafic blocat pe sensul Sibiu-Vâlcea

Ioana Oprean

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Accident grav pe Autostrada A1, în județul vecin: Bărbat în stop cardio-respirator după impactul violent dintre două vehicule. Trafic blocat pe sensul Sibiu-Vâlcea

Polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea–Deva intervin de urgență la un accident de circulație produs pe autostrada A1, la km 239, pe sensul Sibiu–Vâlcea, în apropiere de ieșirea către Cisnădie, a transmis IPJ Sibiu, marți, 20 octombrie 2026, la ora 18.23.

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În acest moment, traficul rutier este complet blocat pe sensul Sibiu–Vâlcea.

„ISU Sibiu intervine de urgență pe A1 până la ieșirea spre Cisnădie, sensul de mers spre Boița la un accident rutier.

La fața locului sunt mobilizate două echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare și una de stingere.

Din primele informații în accident sunt implicate două vehicule, iar o persoană este încarcerată.

Victima încarcerată a fost extrasă. Este vorba despre un bărbat. Acesta este inconștient, în stop cardio-respirator. În aceste momente se aplică manevre de resuscitare”, a transmis anterior ISU Sibiu.

UPDATE ISU Sibiu, ora 18.57:

Bărbatul a răspuns manevrelor de resuscitare și este transportat la UPU Sibiu pentru îngrijiri de specialitate.

La fața locului a fost evaluat medical încă un bărbat, acesta a refuzat transportul la spital.

UPDATE IPJ Sibiu:

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe A1 km 239, un bărbat în vârstă de 41 de ani, din județul Argeș, din cauze care urmează a fi stabilite, a intrat în coliziune cu remorca ansamblului TIR condus în fața sa de un bărbat în vârstă de 48 de ani, din județul Alba.

În urma coliziunii, bărbatul în vârstă de 41 de ani a fost transport la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.

În acest moment traficul rutier este îngreunat desfășurându-se doar pe banda 2 de circulație.

sursa foto: ISU Sibiu

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