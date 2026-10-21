Actualitate

21-23 octombrie 2026 | Vânt puternic și ploi în aproape toată țara: Averse, grindină și peste 70 km/h la munte. Anunțul de ultimă oră al meteorologilor

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Vânt puternic și ploi în aproape toată țara: Averse, grindină și peste 70 km/h la munte. Anunțul de ultimă oră al meteorologilor

România intră sub un episod de vreme instabilă, cu intensificări ale vântului și ploi care se vor extinde treptat în cea mai mare parte a țării. Meteorologii anunță rafale de 40–50 km/h, care pot depăși 70 km/h pe crestele montane, dar și acumulări de apă de peste 30–35 l/mp în unele zone, în intervalul 21 octombrie 2026, ora 10:00 – 23 octombrie 2026, ora 10:00.

Petrecerea Divorțaților

Iată anunțul de ultimă oră al meteorologilor:

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 21 octombrie, ora 10 – 23 octombrie, ora 10

Fenomene vizate: intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ

Zone afectate: conform textului

În intervalul menționat, temporar vor fi intensificări ale vântului, miercuri (21 octombrie) în Banat, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, iar joi (22 octombrie) pe arii restrânse îndeosebi în estul, centrul și vestul țării, cu rafale în general de 40…50 km/h și de peste 70 km/h pe crestele montane.

Începând din noaptea de miercuri spre joi (21/22 octombrie) ploile se vor extinde în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia și local în Muntenia, iar joi (22 octombrie) va ploua în cea mai mare parte a țării.

Ploile vor avea și caracter de aversă și izolat vor fi descărcări electrice și grindină. Îndeosebi în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali, cantitățile de apă, prin acumulare, dar și în intervale scurte de timp, vor fi de 10…20 l/mp și izolat de peste 30…35 l/mp.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Reuters: Bugetul pe 2027, testul care poate costa România ratingul de țară

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

21 octombrie 2026

De

Reuters: Bugetul pe 2027, testul care poate costa România ratingul de țară Învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu pune capăt unui impas politic care a durat aproape șase luni, însă noua formulă de guvernare este departe de a garanta stabilitatea pe termen lung. Presa internațională avertizează că acordul dintre partidele care susțin Executivul este fragil, […]

Citește mai mult

Actualitate

Pensiile indexate și alocațiile copiilor majorate din 2027. Florin Manole: „Trebuie să facem rost de bani”

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

21 octombrie 2026

De

Pensiile indexate și alocațiile copiilor majorate din 2027. Florin Manole: „Trebuie să facem rost de bani” Ministrul desemnat al Muncii, Florin Manole, a declarat marți, 20 octombrie 2026, că pensiile ar trebui indexate, iar alocațiile pentru copii ar putea fi majorate, deși Guvernul nu a discutat încă această posibilitate. Florin Manole a primit aviz pozitiv, […]

Citește mai mult

Actualitate

21-25 octombrie 2026 | Alba Iulia găzduiește Summitul Tinerilor 11:  Cinci zile de dialog, învățare și idei pentru viitorul tineretului din România

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

21 octombrie 2026

De

Alba Iulia găzduiește Summitul Tinerilor 11:  Cinci zile de dialog, învățare și idei pentru viitorul tineretului din România Alba Iulia, Capitala Tineretului din România în 2026, devine, în perioada 21–25 octombrie, punctul de întâlnire al tinerilor, liderilor și organizațiilor implicate în dezvoltarea mișcării de tineret din România. Cea de-a 11-a ediție a Summitului Tinerilor propune […]

Citește mai mult