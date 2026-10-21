21-23 octombrie 2026 | Vânt puternic și ploi în aproape toată țara: Averse, grindină și peste 70 km/h la munte. Anunțul de ultimă oră al meteorologilor

Vânt puternic și ploi în aproape toată țara: Averse, grindină și peste 70 km/h la munte. Anunțul de ultimă oră al meteorologilor

România intră sub un episod de vreme instabilă, cu intensificări ale vântului și ploi care se vor extinde treptat în cea mai mare parte a țării. Meteorologii anunță rafale de 40–50 km/h, care pot depăși 70 km/h pe crestele montane, dar și acumulări de apă de peste 30–35 l/mp în unele zone, în intervalul 21 octombrie 2026, ora 10:00 – 23 octombrie 2026, ora 10:00.

Iată anunțul de ultimă oră al meteorologilor:

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 21 octombrie, ora 10 – 23 octombrie, ora 10

Fenomene vizate: intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ

Zone afectate: conform textului

În intervalul menționat, temporar vor fi intensificări ale vântului, miercuri (21 octombrie) în Banat, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, iar joi (22 octombrie) pe arii restrânse îndeosebi în estul, centrul și vestul țării, cu rafale în general de 40…50 km/h și de peste 70 km/h pe crestele montane.

Începând din noaptea de miercuri spre joi (21/22 octombrie) ploile se vor extinde în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia și local în Muntenia, iar joi (22 octombrie) va ploua în cea mai mare parte a țării.

Ploile vor avea și caracter de aversă și izolat vor fi descărcări electrice și grindină. Îndeosebi în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali, cantitățile de apă, prin acumulare, dar și în intervale scurte de timp, vor fi de 10…20 l/mp și izolat de peste 30…35 l/mp.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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