Curier Județean

19-23 octombrie 2026 | O altfel de școală, la Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” Sebeș: „Școala Bobocilor. Atelierele Toamnei de Poveste”, ediția a IX-a

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

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O altfel de școală, la Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” Sebeș: „Școala Bobocilor. Atelierele Toamnei de Poveste”, ediția a IX-a

Toamna își deschide, încă o dată, cartea cu povești, iar paginile ei prind viață la Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” Sebeș, unde copiii devin eroii propriilor aventuri, explorând lumea prin lectură, joc și creativitate.

Petrecerea Divorțaților

În perioada 19–23 octombrie 2026, se desfășoară cea de-a IX-a ediție a proiectului educativ „Școala Bobocilor. Atelierele Toamnei de Poveste”, inițiat de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, prin Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” Sebeș. Acesta se adresează elevilor din ciclul primar și cadrelor didactice din unitățile de învățământ ale municipiului Sebeș și din localitățile aparținătoare.

Devenit o frumoasă tradiție în calendarul activităților culturale și educative dedicate copiilor, acest parteneriat educațional propune o altfel de întâlnire cu învățarea, în care lectura se împletește cu jocul, creativitatea cu explorarea, iar cunoașterea cu bucuria descoperirii.

„La Sebeș, întâmpinăm cu bucurie toamna, cu poveștile ei, cu bogăția culorilor și cu darurile pământului. Prin activitățile pregătite, îi încurajăm pe copii să observe lumea cu atenție, să pună întrebări, să-și exprime liber ideile și să descopere că fiecare experiență poate deveni o sursă de cunoaștere și inspirație.

Toamna aceasta se scrie o nouă poveste la Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” Sebeș, iar fiecare copil este invitat să devină parte din ea!”, se arată într-un comunicat de presă.

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