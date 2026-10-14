15 octombrie 2026 | Nodul Rutier Sebeș: Circulație închisă temporar pe Breteaua 5. Rută alternativă

Nodul Rutier Sebeș: Circulație închisă temporar pe Breteaua 5. Rută alternativă

Joi, 15 octombrie 2026, în intervalul orar 07:00-18:00, se închide circulația pe Breteaua 5 a Nodului Rutier Sebeș, în vederea efectuării lucrărilor de remediere a sistemului rutier (frezare și așternere mixturi asfaltice).

Breteaua 5 se desprinde din Breteaua directă (Breteaua 3) care conectează Autostrăzile A10 și A1.

Astfel, circulația rutieră va fi închisă temporar pe Breteaua 5 a Nodului Rutier Sebeș, care asigură coborârea de pe Autostrada A10 către DN 1.

Traficul rutier va fi deviat pe următoarea rută: continuarea deplasării pe Breteaua 3 aferentă Nodului Rutier Sebeș →intrare pe Autostrada A1, km 306+860→A1, km 303+660 Nod Rutier Sebeș Est→DN 1, km 362+400, Sebeș.

Lucrările vor fi executate de Antreprenorul Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.

„Vă rugăm să respectați restricțiile de circulație instituite și semnalizarea rutieră temporară!”, a transmis DRDP Cluj.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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