Ziarul „Unirea” din Alba Iulia angajează REDACTORI pentru ediția online. Cerințe și responsabilități

Ziarul ”Unirea” din Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea postului de REDACTOR pentru ediția online.

Cerințe obligatorii:

-Absolvenți studii superioare sau studenți, de preferință ştiinţe socio-umane

Your browser does not support the video tag.

-Scrierea corectă în limba română

-Experiență în utilizarea rețelelor social media

-Exprimarea fluentă a ideilor

-Capacitatea de sinteză a informațiilor din surse multiple

Constituie avantaje:

-Experiență în publicarea de articole online/administrarea unui blog

-Viteză de tastare peste medie

–Cunoștințe IT, nivel mediu

-Adaptabilitate la program flexibil de lucru

-Permisul de conducere constituie avantaj

-Reședință în Alba Iulia sau Sebeș.

Se oferă contract de colaborare pe drepturi de autor.

Responsabilități:

-Documentarea în vederea găsirii de subiecte în diverse domenii, atât pe site-uri din România, cât și din străinătate

-Redactarea și publicarea de articole în limba română, cu respectarea instrucțiunilor acordate

-Optimizarea articolelor pentru motoarele de căutare (text, fotografii)

-Redactarea de răspunsuri la eventuale comentarii ale vizitatorilor site-urilor

-Publicarea pe rețele de socializare a informațiilor relevante cu privire la articolele redactate

CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail stiri@ziarulunirea.ro sau la redactia ziarului. Termen de depunere, 20 ianuarie 2021.