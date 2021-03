Voleibalista Carolina Radu, din Ocna Mureș, va debuta azi, cu Naționala a României Under 16, în preliminariile europene

Carolina Radu, voleibalistă originară din Ocna Mureș, va debuta astazi cu Nationala Feminină Under 16 de Volei a României în preliminariile balcanice ale Campionatului European 2021.

În această saptamana vor fi din nou mari emotii pentru iubitorii voleiului din Ocna Mures, dar mai ales pentru ocnamuresenii Tatiana si Florin Radu, fiica lor Carolina va debuta in Nationala U16 a Romaniei. Componenta de baza a echipei Dinamo Bucuresti – unde este antrenata de Adrian Radu – Bagheera, Carolina este eleva in clasa a 8 a in Bucuresti la Liceul 163 si va fi capitanul echipei in meciul de azi (numarul 6 in poza). Carolina este foarte legata de orasul nostru, majoritatea vacantelor petrecandu-le aici.

Astazi de la ora 17.30, in cadrul competiției care este organizată în localitatea Vrnjacka Banja din Serbia, echipa Romaniei va juca primul meci cu nationalal Turciei, urmand ca in zilele urmatoare ”tricolorele” sa intalneasca Serbiei (miercuri), Macedoniei de Nord (vineri) și Bulgariei (sâmbătă). Prima clasată se va califica la turneul final al Campionatului European care va avea loc în Ungaria și Slovacia, în perioada 10-17 iulie. Celelalte echipe vor juca în faza a doua a calificărilor, prevăzută în luna mai. Bafta multa Echipei Nationale si Carolinei in meciurile din aceste preliminarii! Respect Tatiana si Florin Radu!