Volei Alba Blaj – Sistem9 Yesilyurt Istanbul, prima manșă a finalei Cupei Challenge, miercuri, ora 18.00, la Tg. Mureș

Volei Alba Blaj, campioana României, va disputa a treia finală europeană în ultimii 4 ani, miercuri, la ora 18.00, la Tg. Mureș, fiind prima manșă a dublei din ultimul act al Cupei Challenge, cu formația turcă Sistem9 Yesilyurt Istanbul.

Urmează “Săptămâna patimilor” pentru formația din “Mica Romă”, în condițiile în care fetele lui Darko Zakoc sunt obligate să susțină în 7 zile trei întâlniri de o importanță majoră, venind la rând disputele cu rivala CSM Târgoviște (sâmbătă, 20 martie, ora 14.00, tot la Tg. Mureș) și returul de la Istanbul, miercuri, 24 martie (ora 14.00). Fără libero-ul Silvija Popovic (accidentată, se speră în recuperarea sa în perspectiva returului din capitala Turciei), “mândria Albei” încearcă să-și treacă în panoplie trofeul european cucerit în 2016 de CSM București. Blajul are amintiri plăcute de la precedentele dueluri cu reprezentante ale puternicului campionat din Turcia: două victorii de senzație cu Galatasaray (2018, în semifinala Ligii Campionilor, 3-1 în Final Four-ul de la București; plus returul de senzație de la Sibiu, din sferturile Cupei CEV, cu o calificare decisă de “setul de aur”, ce a întors acel 0-3 din tur), plus finala de poveste cu VaikBank Istanbul din competiția supremă, cel mai important rezultat din toate timpurile în voleiul feminin românesc.

*Turcia, abonată la Cupa Challenge în ultimii 7 ani!

În ultimele 7 ediții, Turcia a avut mereu echipă în ultimul act al Cupei Challenge, în două rânduri câștigând trofeul prin Bursa BBSK (2015 și 2017). Au mai jucat finala, în ordine, Besiktas Istanbul (2014, cu Zarechie Odintsovo), Trabzon Idman Ocagi (2016, cu CSM București), Bursa BBSK (2018, cu Olympiacos Piraeus), Aydin BBSK (2019, cu Saugella Monza)

*Alexia Căruțașu – “bomba” din Turcia

Yesilyurt se clasează în acest moment pe locul al 8-lea în Sultanar Ligi, cu 51 de puncte, la o distanță considerabilă de liderul Vakifbank (87). Nu a mai evoluat în campionat din 19 februarie, din cauza pandemiei de coronavirus, însă are 5 victorii consecutive, două dintre acestea în dubla dramatică din semifinalele Cupei Challenge, cu THY (locul 4 în Turcia), meciuri castigate după evoluții pasionante a scorului: 3-2 (15-25, 26-24, 25-27, 25-19, 15-13) – tur – și tot 3-2 (29-31, 25-19, 23-25, 25-21, 15-10) – în returul considerat în deplasare. Are 6 prezențe în Cupa CEV, iar pauzei de absență din întrecerile continentale i s-a pus punct prin debutul în actualul sezon al celei de-a treia competiții europene ca importanță. Fără îndoială cea mai bună jucătoare a echipei antrenate de Mehmet Kamil Soz este puștoaica-minune Alexia Căruțașu, un star în devenire. A debutat la o vârstă fragedă (13 ani, 4 luni și 7 zile) în Divizia A1… contra Blajului (!), în 2016, în Sala “Timotei Cipariu”, pe când era la CSM București, în 2019 s-a transferat la celebrul club VakifBank Istanbul, dupe ce reputatul antrenor italian Guidetti a remarcat-o la Campionatul Mondial Under 18 din Egipt (unde le-a avut printre coechipiere în reprezentativa României pe Ștefania Cheluță și Francesca Alupei, actualmente la Volei Alba Blaj). A fost împrumutată două sezoane la Yesilyurt, iar acum, la 17 ani (va împlini 18 în iunie), este printre vedetele Europei, cu 74 de puncte în semifinalele din Cupa Challenge (47 în primul meci, unul dintre recordurile individuale la nivel european), având cele mai multe puncte din actuala ediție (98 în total).