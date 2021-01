Vine popa cu botezul! Câștig spiritual sau cheltuială materială?

“Cât dai la popa cand vine cu botezul?”; “E normal să dai bani la preot?”; “Ce zic vecinii dacă nu deschid ușa preotului?”; “Se îmbogățesc slujitorii lui Dumnezeu cu această ocazie?”; “Ce se întâmplă dacă nu imi sfințesc casa și nu plătesc contribuția la Biserică?”, sunt câteva din cele mai prezente gânduri și cele mai rostite întrebări, pe care le auzim în aceste zile de început de an, când a început deja să umble pe la ușile enoriașilor „popa cu botezul”.

Potrivit site-ului crestinrotodox.ro, “prin sfintirea casei, asezam casa sub obladuirea lui Dumnezeu. Casa nesfintita, ca si omul nebotezat, este vulnerabila lucrarii raului. In casa sfintita omul este ocrotit in fata relelor, daca el insusi nu aduce raul in casa prin savârsirea lui si printr-o viata departata de Dumnezeu.”

În ultimii ani, această tradiție creștină a început să fie contestată de tot mai mulți români, în special tineri și mai ales în mediu urban. Ba chiar, o știre prezentată de o televiziune națională sugera iresponsabil că dacă primești preotul cu botezu îți merge rău tot anul.

Citește și: când pică Paștele catolic și cel ortodox în următorii ani

Dincolo de atitudinile extreme vizavi de acest obicei sau de modul în care Mass media exploatează subiectul, sfințirea locuinței reprezintă un ritual ortodox foarte important, ce are loc în fiecare început de an calendaristic și reprezintă o obligație pentru fiecare creștin.

Preotul, însoțit de câțiva cantori, stropește încăperile locuinței cu apa sfințită “de către Duhul Sfânt, prin rugăciunile preoţilor”, îi binecuvânteaza pe cei aflați în casă la momentul ritualului, după care încasează dări pentru Biserică. Contribuția reprezintă o taxă anuală, ce este stabilită de fiecare Parohie și variază între 50 și 200 de lei. De obicei, pentru această sumă se eliberează chitanță.

În schimbul contribuției, Biserica asigură enoriașilor serviciile religioase de peste an, cum sunt slujba de căsătorie, înmormântare, etc. Pe lângă această taxa fixă, de obicei enoriasii mai dau o suma de bani in plus reprezentantilor bisericii.

Dacă la sat acest ritual este dorit și așteptat de majoritatea românilor, în mediul urban și mai ales în cazul celor care locuiesc la bloc, numărul celor care respectă tradiția sfințirii casei este se pare în scădere. Și acest lucru se datorează pe de-o parte scăderii încrederii în efectele benefice ale acestui ritual religios și pe de altă parte datorită cheltuielii pe care o implică, într-o perioadă în care românii și-au cheltuit deja banii pe cadourile, mancare și petrecerile de sărbători.

Citește și: mesaje de Sfântul Ioan

La un calcul simplu, sumele care intră direct în visteria Bisericii Ortodoxe Române cu această ocazie sunt foarte însemnate. Nici sumele de bani care rămân la preot nu sunt de neglijat, însă căștigul celui care începe noul an cu casa sfințită, în rând cu lumea, este neprețuit: “duhurile cele viclene din tot locul se alungă; se iartă şi păcatele cele mici de peste toate zilele, adică nălucirile diavoleşti şi gândurile cele rele; mintea se curăţeşte de lucrurile cele spurcate şi se îndreaptă spre rugăciune; bolile le alungă şi dă sănătate sufletească şi trupească.

Toţi cei ce o primesc cu credinţă iau sfinţenie şi binecuvântare”.