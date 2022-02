VIDEO| RĂZBOI Rusia-Ucraina: SUTE de parașuțiști ruși atacă al doilea oraș ca mărime din Ucraina

Rusia a atacat Ucraina joi dimineață. Atacul nu s-a limitat la regiunile separatiste din estul țării, ci s-au extins pe majoritatea teritoriului.

În jurul orei locale 8, sute de parașutiști ruși au fost filmați deasupra orașului Harkov, al doilea ca mărime din Ucraina.

Trupe şi vehicule militare blindate ruse au pătruns, joi dimineaţă, în Ucraina dinspre Belarus, afirmă surse locale citate de postul de televiziune american CNN.

Footage of Russian airborne troops parachuting down to Kharkiv, Ukraine. The landing has been reported at around 8 am this morning. pic.twitter.com/ygeDFyAnAm

— Bashkarma (@Karmabash) February 24, 2022