VIDEO| Proiectul „Fetele de pe Târnave”: Videoclip cu colinde tradiționale, lansat de către cinci tinere talentate din județul Alba

Luni, 14 decembrie, s-a lansat proiectul „Fetele de pe Târnave – colinde tradiționale”, cu videoclip, interpretate de talentatele artiste Ina Todoran, Adina Popa, Denisa Balu, Alexandra Băcilă și Iulia Șchiau.

„Pentru că am crescut în lumea satului, serile premergătoare Crăciunului, în care bunicii ne învăţau colinde la gura sobei, ne-au rămas drept amintiri de mare preț. Astfel, în urmă cu un an colindam satele aparţinătoare zonei etnofolclorice Valea Târnavelor, pentru a culege nestemate vechi și autentice: colindele. Mare ne-a fost bucuria și mirarea că am găsit oameni ai satului, adevărați rapsozi populari, care ne-au împărtășit aceste amintiri muzicale ale copilăriei și tinereții lor, din vremea când lumea satului încă vuia de energie și vitalitate.

În semn de prețuire, le-am promis lor și nouă în același timp că le vom scoate la lumină și le vom aduce spre ascultare publicului în aceași maniera nealterată în care le-am primit. Viziunea noastră a fost să recreăm obiceiul colindatului de altădată, prin interpretarea a 5 colinde vechi într-o manieră tradițională, simplă, acapella, în grup, prin împletirea vocilor feminine. Din perspectiva noastră, colinda este sufletul românului, bucată din cămașa lui, brazda plugului, floare de dor ori de durere și cea mai puternică mărturie a unei vieți în trăire autentică: viața țăranului român în satul românesc”, ne-a declarat îndrăgita interpretă de muzică populară Ina Todoran.

„În iasară-i sară mare”, „Și noi am plecatu”, „Da’acui îs aceste curți?”, „Coborât-o, coborât”, „Rămâi, gazdă, sănătoasă!” sunt titlurile colindelor interpretate într-o manieră originală de cele 5 tinere artiste de pe Valea Târnavelor.

„Recunoştinţa oamenilor deosebiți care ne-au sprijinit demersurile: Vlad Bucur – acuratețea sunetului, Andrei și Delia Buran – crearea poveștii video, Silvia Huruba – găzduirea în casa-muzeu tradițional din Călimănel, Mariana Truță și Dorin Ujică – interpretarea rolului gazdelor, rapsozilor populari Lena Ivașca (Valea Lungă), Maria Dulău (Biia), Lenuța Morcan (Luncă), Maria Tarnu (Tăuni), Ana Stan (Lodroman) și doamnei învăţătoare Călina Comșa, pentru culegerea celor 5 colinde tradiționale.

Să vă fie cu încântare și bucurie pentru suflet și să vă trezească cele mai frumoase amintiri despre colindatul din copilărie! Pentru noi este un material special pentru care am muncit enorm și ne dorim să ajungă la cât mai mulți români din țară și de peste hotare”, a spus, în numele „Fetelor de pe Târnave”, artista Ina Todoran.