VIDEO| Prima persoană din Alba care a primit vaccinul anti-Covid-19 este cadru medical: Tânăra este medic rezident în Cluj Napoca

Corina Gavrilă, în prezent medic rezident în județul Cluj este prima persoană din județul Alba care s-a vaccinat anti-Covid-19.

Într-o postare pe pagina proprie de pe o rețea de socializare, tânăra a făcut publică opțiunea sa pro imunizare. Vaccinul a fost administrat luni, 28 decembrie la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca.

„I said YES! …to the vaccine”, a scris tânăra albaiuliancă pe facebook.

În județul Alba, vaccinarea ar urma să înceapă în cursul săptămânii viitoare, spitalele fiind pregătite iar organizarea realizată în mod exemplar, potrivit directorului DSP Alexandru Sinea.