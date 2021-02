VIDEO| Gol superb marcat de ex-uniristul Nicolae Stanciu pentru Slavia Praga în campionat: A patra reușită pentru albaiulian, în acest sezon

Ex-uniristul Nicolae Stanciu a marcat al patrulea gol în acest sezon pentru Slavia Praga, în meciul din această seară câștigat de praghezi cu 3-0 împotriva FK Pardubice.

Jan Kuchta (24 de ani) a reușit ”dubla” cu reușitele sale din minutele 19 și 27, iar Stanciu a stabilit scorul final în repriza secundă, cu golul său din minutul 53. Mijlocașul român a înscris superb din afara careului, cu un șut puternic care l-a luat prin surprindere pe portarul advers.

A fost a patra reușită a lui Stanciu în acest sezon, în campionatul Cehiei. Internaționalul român a bifat și patru pase decisive.

Nicolae Stanciu scored an absolutely brilliant goal from far out as Slavia are headed to a win 3-0 over FK Pardubice 🇨🇿#SlaviaPraha #SlaviaPardubice #Stanciu pic.twitter.com/Pp9WuGsytJ

— Romanian Football (@RoFtbl) February 13, 2021