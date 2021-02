VIDEO| DEZVĂLUIRILE unei tinere din Alba, care a fost păcălită prin metoda „agenția de modeling”. I s-au promis bani și haine de firmă

O tânără din Alba Iulia, care a fost abordată de către persoanele care acum sunt suspectate de înșelăciune prin metoda „agenției de modeling”, a făcut noi dezvăluiri în acest caz.

Aceasta a declarat pentru jurnaliști că „Am fost abordată pe stradă de un domn, mi s-a dat un pliant, mi s-a spus că promovează produse de make-up, de îngrijire a tenului. Am fost interesată, apoi am mers într-o scară de bloc. Am așteptat, de unde m-a preluat o domnișoară, care a spus că, o dată la două luni, trebuie să vin și să mă las machiată, să mi se aplice creme de îngrijire a tenului, masaje. Am plătit 120 de lei pentru o taxă de înscriere, iar poza mea merge pe site-ul lor și că primesc între 50 și 70 de euro, iar la ședința aia trebuie să merg o dată la două luni.

După ce am plătit taxa, mi s-a dat un bon, un fel de contract. Mi s-a spus să aștept să fiu preluată de colega lor pentru un parteneriat. Am așteptat, iar domnișoara mi-a spus că ceea ce am plătit eu, taxa de 120 de lei, este pentru nivelul „amator”, iar pentru nivelul 2 trebuie să vin o dată la o lună, să mă machiez, să mă coafeze și să îmi aduc trei ținute de acasă, ca să mi se facă niște poze, pentru a le pune în niște albume.

În următoarele luni, ar urma să primesc haine de la ei, de la diferite branduri. Mi s-a arătat un album foto, unde erau doamne, chiar și copii din toate categoriile de vârste.

Mi s-a spus că, dacă sunt de acord, să plătesc o taxă de 400 de euro pe un an și 450 de euro pe 2 ani, mi s-a spus că o să ni se facă 4 albume foto, dintre care 3 ni le achită ei și unul îl achit eu, iar eu o să primesc pe lună între 400 și 700 de euro, de unde își iau ei comisionul.

Normal că nu am fost de acord, femeia tot încerca să mă facă să îi cedez, iar eu i-am spus că nu sunt de acord și am plecat. Apoi, le-am vizitat site-ul și am văzut că sunt foarte multe poze cu diferite persoane. Am găsit o fată de pe acel site, am contactat-o, iar ea mi-a spus că și ea a fost abordată tot de către ei, iar de două luni încă nu a fost contactată și am decis să merg direct la Poliție.”

La percheziții au participat poliţiştii de investigare a criminalităţii economice participă, polițiști ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale din IPJ Alba, acțiunile fiind derulate cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale.