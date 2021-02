VIDEO| Cazul bărbatului atacat, cu ranga, de un necunoscut cu fața acoperită de o cagulă, la Bistra: Tânărul acuză încercări de mușamalizare

Bărbatul atacat de un necunoscut cu fața acoperită de o cagulă, cu o rangă, la Bistra, în noaptea de sâmbătă spre duminică, susține că se încearcă mușamalizarea cazului și va depune, pe lângă o plângere pentru tentativă de omor și o plângere împotriva polițiștilor, care spune el nu l-au ajutat.

„Am fost audiați și eu și fata căreia i-a fost spartă mașină. Am propus un cerc de suspecți însă nu a fost audiat nimeni și am impresia că se încearcă mușamalizarea. Astăzi urmează să-mi angajez avocat și urmează să depunem 3 plângeri, pentru distrugere, pentru tentativă de omor cu premeditare și împotriva polițiștilor pentru modul cum au intervenit.

Atacatorul a ieșit din restaurant și după ce am fost atacați, agresorii au intrat din nou în restaurant. Am rugat poliția să cheme întăriri și să intre în restaurant însă nu s-a dorit lucrul acesta. De asemenea i-am rugat să ia camerele de filmat în acea noapte că dimineața n-or să mai fie și așa s-a și întâmplat. Probabil ăsta a fost interesul.

Despre atacatori nu putem zice nimic concret, însă din moment ce iese cineva din casă de la mine, în drum, și lovește pe cineva, dacă nu-i altcineva înseamnă că-s eu. Din moment ce ușa era încuiată doar cineva care a avut cheie a putut ieși. Se încearcă să se mușamalizeze tot aici”, a declarat Dorel Rîșteiu pentru ziarulunirea.ro

Reamintim că un scandal extrem de violent a avut loc sâmbătă spre duminică, noaptea, la Bistra, unde un bărbat a fost atacat cu o rangă, în timp ce se afla în mașină, de către o persoană care purta cagulă. Acesta a postat pe propria pagină de socializare câteva imagini și videoclipuri live din timpul reclamației și după ce mașina i-a fost atacată.